大好物をもらえることになったワンコさん。大喜びして食べている瞬間を撮影した結果…思った以上に迫力がある、まさかの光景が話題になっているのです。

思わず笑顔になること間違いなしの微笑ましい光景は、記事執筆時点で4.7万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられました。

【写真：『大好物に食いつく顔です』飼い主からおやつを貰った犬→食べている瞬間を撮影したら…想像以上に『激しい一枚』】

『大好物に食いつく顔です』飼い主からおやつを貰った犬

Xアカウント『@sh_afro』に投稿されたのは、愛犬「てん」くんのお姿。

この日、てんくんは飼い主さんから大好物をもらえることになったのだそう。飼い主さんから受け取る瞬間…思った以上に迫力のある光景が捉えられることとなったといいます。

想像以上に『激しい一枚』が話題に

大好物を目の前に、大きくお口を開けたというてんくん。『飛びつく』という表現がぴったりな勢いで大好物を捉えに行ったというてんくんの表情は…思った以上に迫力満点なものだったそう。

普段のおっとりとした愛くるしいお顔立ちはどこへやら…まるでホラー映画のワンシーンかのような、微笑ましくもシュールなその光景は飼い主さんのみならず、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

ちなみにこの写真が撮影された後、半分残していたという大好物を冷蔵庫にしまったという飼い主さん。すると目の前に座るてんくんから、ひたすら猛抗議を受け続けたようです。

この投稿には「大怪獣に変身しそうｗｗ」「理性を失うほどの美味しさ」「ヘビメタライブにこういう方いますよね」「うちもすごかったですｗ」「可愛いですね」などのコメントが寄せられています。

甘えん坊で食いしん坊な男の子の日常

てんくんは、甘えん坊で食いしん坊な男の子。ご飯を食べ終わったはずなのに、飼い主さんの帽子を奪い取り、振り回しながら『おなかがすいている』と猛抗議をすることもあるのだとか。

てんくんとのお散歩時間はとても尊いもので、季節のお花見を楽しむ飼い主さんを猛スピードで駆け抜けさせたり、帰り道はわざと違う道を通ってみたりと驚くほど策士な一面も。

飼い主さんに溺愛されながら、マイペースにのびのびと幸せに暮らすてんくんのお姿は、日々多くのユーザーにたくさんの癒しや笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@sh_afro」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。