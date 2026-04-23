こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

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本日2026年4月23日は、小型ながらもMarshall（マーシャル）らしい大迫力サウンドが味わえる「MODE ワイヤードイヤホン」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

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9mmドライバーが生み出すパワフルなサウンド。Marshallの「MODE ワイヤードイヤホン」がポイント10倍に！

ワイヤレスが主流の今だからこそ、あえて有線という選択もアリ。

9mmドライバー搭載で迫力あるサウンドを楽しめる、Marshall（マーシャル）の「MODE ワイヤードイヤホン」なら、音楽体験をしっかり底上げ。

今ならポイント10倍とお得です。

「MODE ワイヤードイヤホン」は、直径9mmのドライバーを搭載し、小型ながらも高出力で迫力のあるサウンドを実現。

Marshallらしい力強い低音とクリアな中高域がバランスよくまとまり、ロックはもちろん幅広いジャンルで存在感のある音を楽しめます。

操作性と耐久性にも配慮した設計で、シンプルながら実用性の高い仕様

ケーブルには、再生・一時停止・曲送り・曲戻し・通話操作が可能なリモコンを搭載。

スマートフォンを取り出さずに操作できるため、移動中でもスムーズに扱えます。

さらに、断線に強い耐久性の高い3.5mmプラグを採用し、有線イヤホンの弱点になりがちな耐久性にも配慮。

シンプルながら実用性の高い仕様で、長く使える1本に仕上がっています。

音質にこだわるなら、9mmドライバー搭載の「MODE ワイヤードイヤホン」は魅力的。

操作性と耐久性も備え、日常使いにちょうどいいバランスの1台です。

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Image/Source:楽天市場