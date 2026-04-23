USJ、東京・新宿で体験型イベントを開催！ 5．7から5．10までの4日間限定で事前申込制
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、5月8日（金）から6月21日（日）までの期間限定で、「母の日」「父の日」だけでなく、自身の周りにいるあらゆる大切な人へ“感謝”や“愛”を伝え合うスペシャルな記念月間 「THANKS LOVE MONTH 2026」（サンクス・ラブ・マンス 2026）を開催。それに併せ、5月7日（木）から5月10日（日）までの期間限定で、大切な人へ感謝を伝えたくなる体験型イベント「“ありがとう”で咲かせる花屋さん」が、東京・新宿にあるサナギ新宿前イベントスペースで開催される。
【写真】USJで開催されるスペシャル・プログラム「サンクス・ラブ・マンス 2026」詳細一覧
■応募は4月26日（日）まで
今回開催が決まった「“ありがとう”で咲かせる花屋さん」は、感謝のことばで世界に一つだけの花を咲かせ、想いをかたちにすることで普段は少し照れくさい「ありがとう」の気持ちを素直に伝えたくなる体験を提供するイベント。
参加者は専用マシン「Thanks Flower Planter（サンクス・フラワー・プランター）」の前に立ち、大切な人への「感謝のことば」を話す。そして「感謝のことば」を話した人にはその場で、2枚1組の「サンクス・ラブ・マンス 2026」限定のフラワーカードがプレゼントされる。
フラワーカードに描かれる花は、数万通りのイラストデザインの中から選ばれる。カードの1枚は大切な人への贈り物に、もう1枚は会場内の巨大ボードへ掲出。参加者一人ひとりの「ありがとう」が重なり合い、会場全体が色鮮やかな感謝の花屋さんへと変わっていく様子が楽しめる。
また、カードに記載されたQRコードをスマートフォンで読み取ると、画面上に同じデザインのフラワーが表示され、画像をダウンロードすることが可能。
各種SNSでもシェアが可能となっており、直接会えない大切な人にも「ありがとう」の言葉に思いを込め「感謝の気持ち」を贈ることができる。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは今回、特別な理由がなくても、想いを“かたち”にすることで、感謝を伝えるきっかけにしてほしいという願いを込め、本イベントを企画したとのこと。
いつでも「ありがとう」を伝え合える社会の実現に向けた取組みとして、東京では体験型イベントを展開し、大阪ではパークそのものが感謝を伝えるきっかけとなることを目指しているそうだ。
体験型イベント「“ありがとう”で咲かせる花屋さん」は、5月7日（木）から5月10日（日）までサナギ新宿前イベントスペースで開催。参加無料だが事前申込制。パーク公式サイトの「サンクス・ラブ・マンス」ページから応募可能で、締め切りは4月26日（日）の23時59分まで。
Universal elements and all related indicia TM ＆（C） 2026 Universal Studios．All rights reserved．
■応募は4月26日（日）まで
今回開催が決まった「“ありがとう”で咲かせる花屋さん」は、感謝のことばで世界に一つだけの花を咲かせ、想いをかたちにすることで普段は少し照れくさい「ありがとう」の気持ちを素直に伝えたくなる体験を提供するイベント。
参加者は専用マシン「Thanks Flower Planter（サンクス・フラワー・プランター）」の前に立ち、大切な人への「感謝のことば」を話す。そして「感謝のことば」を話した人にはその場で、2枚1組の「サンクス・ラブ・マンス 2026」限定のフラワーカードがプレゼントされる。
フラワーカードに描かれる花は、数万通りのイラストデザインの中から選ばれる。カードの1枚は大切な人への贈り物に、もう1枚は会場内の巨大ボードへ掲出。参加者一人ひとりの「ありがとう」が重なり合い、会場全体が色鮮やかな感謝の花屋さんへと変わっていく様子が楽しめる。
また、カードに記載されたQRコードをスマートフォンで読み取ると、画面上に同じデザインのフラワーが表示され、画像をダウンロードすることが可能。
各種SNSでもシェアが可能となっており、直接会えない大切な人にも「ありがとう」の言葉に思いを込め「感謝の気持ち」を贈ることができる。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは今回、特別な理由がなくても、想いを“かたち”にすることで、感謝を伝えるきっかけにしてほしいという願いを込め、本イベントを企画したとのこと。
いつでも「ありがとう」を伝え合える社会の実現に向けた取組みとして、東京では体験型イベントを展開し、大阪ではパークそのものが感謝を伝えるきっかけとなることを目指しているそうだ。
体験型イベント「“ありがとう”で咲かせる花屋さん」は、5月7日（木）から5月10日（日）までサナギ新宿前イベントスペースで開催。参加無料だが事前申込制。パーク公式サイトの「サンクス・ラブ・マンス」ページから応募可能で、締め切りは4月26日（日）の23時59分まで。
Universal elements and all related indicia TM ＆（C） 2026 Universal Studios．All rights reserved．