クランクイン！トレンド

「勢い強すぎて大笑い」「想像以上でびっくり」 うみがたり、ペンギンの大行進が10万「いいね」超えで話題

新潟・上越市にある上越市立水族博物館 うみがたりの公式Xが、8月6日（木）に更新。マゼランペンギンを撮影した動画が公開され、10万件以上の「いい…