クランクイン！トレンド
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中国発スクイーズ「メロジョイ」9月に東京上陸か？ 匂わせ投稿が話題「店舗？ポップアップ？」
中国発のスクイーズ「メロジョイ」が、8月7日（金）に日本公式Instagramを更新。「Tokyo、不思議なシグナル。」と意味深な投稿をし、話題になってい…
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『mofusand』の日本初スイーツビュッフェがヒルトン大阪で開催！ にゃんこたちをイメージしたメニューを提供
とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた『mofusand』とコラボレーションした「スイーツビュッフェ 〜mofusand sweets factory〜…
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『くまのプーさん』GiGO限定プライズ登場へ！ 100周年を記念し“超BIGぬいぐるみ”など展開
GiGOグループは、9月5日（土）から、『くまのプーさん』の原作デビュー100周年を記念したキャンペーンを、全国の店舗やオンラインクレーンゲーム「G…
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羽生結弦、2027年版カレンダー発売決定！ 全カット完全撮り下ろしで制作
プロフィギュアスケーター羽生結弦の2027年版カレンダーが発売されることが決定。今年も全カット完全撮り下ろしで制作され、壁掛けタイプ・卓上タイ…
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ミセス×「ミスド」新テレビCM放映スタート！ 「ミスタードーナツ♪」の替え歌に初挑戦
3人組バンドのMrs. GREEN APPLEとの初のコラボレーション商品「Mrs. Donut（ミセスドーナツ）」の発売に合わせ、新テレビCMが8月7日（金）から放映…
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『星の王子さま』の“アートプレート”がカプセルトイに登場！ 印象的なモチーフを描いた全6種
世界的ベストセラー童話『星の王子さま』をモチーフにしたカプセルトイ「星の王子さま アートプレートチャーム」が、8月下旬から、全国のカプセルト…
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ハッピーセット「ポケモン」第1弾が本日発売！ ピカチュウの転がすおもちゃなど6種が登場
「マクドナルド」は、8月7日（金）から期間限定で、「ポケモン夏マック」の「ハッピーセット編」として、ハッピーセット「ポケモン」の第1弾を全国…
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「勢い強すぎて大笑い」「想像以上でびっくり」 うみがたり、ペンギンの大行進が10万「いいね」超えで話題
新潟・上越市にある上越市立水族博物館 うみがたりの公式Xが、8月6日（木）に更新。マゼランペンギンを撮影した動画が公開され、10万件以上の「いい…
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『くまのプーさん』がプレゼントボックスに!? 新たなブラインドフィギュア「フリポ」発売へ
原作デビュー100周年を迎える『くまのプーさん』をモチーフにしたブラインドフィギュアコレクション「FLIP POP Fig．（フリポ）」が、9月中旬から、…
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サンリオのレトロかわいいランチバッグなど90商品が集結！ 「212 KITCHEN STORE」コラボコレクション登場
キッチン道具の専門店「212 KITCHEN STORE（トゥーワントゥーキッチンストア）」とサンリオがコラボレーションしたアイテムが、8月8日（土）から、…
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ディズニーヴィランズの「ポケットカレンダー」今年も発売！ マレフィセントやクルエラなど全12種類
ディズニーの悪者たちを題材にした「ディズニーヴィランズ／ポケットカレンダー」2027年版が、9月1日（火）から、「トーダン」公式オンラインショッ…
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ファミマ「シルバニアファミリー」の新作くじ発売へ！ A賞は“シマエナガの赤ちゃん＆ほいくえん”のセット
「シルバニアファミリー」の新作くじ「シルバニアファミリー キラキラくじ 〜ほしぞらパジャマパーティ〜」が、8月22日（土）10時00分から、「ファ…
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サンリオ はなまるおばけ＆「はなまるうどん」がコラボ！ 大海老天が3本のった限定メニューが特別価格でお得
讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」は、8月7日（金）の「はなまるうどんの日」を記念し、同日から8月31日（月）までの期間限定で、サンリオキャ…
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『ミニオンズ』×「くら寿司」が初コラボ！ 鮮やかな限定メニューやオリジナルグッズを展開
「くら寿司」は、8月7日（金）から期間限定で、映画『ミニオンズ＆モンスターズ』の公開を記念してミニオンズとコラボしたキャンペーンを、全国の店…
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『セサミストリート』×「ジェラピケ」に新作登場へ！ 「CPD HOOME」とのトリプルコラボを展開
ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」は、8月21日（金）から、ライフスタイルブランド「CPD HOOME（シーピーディー・ホーム）…
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ダッフィー＆フレンズのハロウィーングッズ8．25発売！ 驚かせあうダッフィーたちを描いたスーベニアも登場
東京ディズニーシーは、8月25日（火）から、ダッフィー＆フレンズのハロウィーンのグッズやフードスーベニアを発売する。【写真】ハロウィーンのコ…
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385万円の“ミッキーフィギュア”が登場！ 「Disney THE MARKET 2026 in 日本橋三越本店」開催
ディズニー最大級のショッピングイベント「Disney THE MARKET 2026 in 日本橋三越本店」が、8月5日（水）〜8月16日（日）の期間、東京・日本橋にあ…
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東京＆大阪で『くまのプーさん』100周年記念カフェ開催へ！ 「英雄をたたえるケーキセット」が味わえる
『くまのプーさん』原作デビュー100周年をお祝いするスペシャルカフェ「『くまのプーさん』OH MY CAFE」が、8月20日（木）から、東京と大阪で順次開…
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全国初「ちいかわパーク」公式ショップが大阪に誕生へ！ パークで販売していたアイテムが勢ぞろい
東京・池袋にあるちいかわパークのアイテムが勢ぞろいする全国初の店舗「ちいかわパークストア」が、ルクア大阪の新館「LUCUA SOUTH（ルクア サウス…
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郵便局限定『パペットスンスン』のグッズが登場！ “手紙を持ったマスコット”など全5種を用意
パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター、パペットスンスンの郵便局限定グッズが、8月12日（水）から、全国の郵便局店頭および「郵便局の…