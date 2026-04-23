ものまねタレントのりんごちゃん（年齢非公表）が18日放送のTBS系「熱狂マニアさん！」（土曜後7・00）に出演。またしてもダイエットに成功した。

りんごちゃんは過去2回、同番組でダイエット企画にチャレンジし、これまで合計で15.1キロの減量に成功。「3日間回転寿司のみダイエット」でさらなる減量にチャレンジした。

1日目はスシロー、2日目は金沢まいもん寿司、3日目はがってん寿司を訪問。“マニアさん”から指導された先に汁物を飲み、その後で5皿食べる「先汁、5皿の法則」をベースに、タンパク質豊富なネタを選び、むくみ回避のためレモン汁と減塩醤油を活用、アレンジメニューなど工夫を凝らし3食を楽しみながら取り組んだ。

スタート時の測定では、身長1メートル65、体重75.1キロ、ウエスト91センチ。3日後の測定では「本当においしいメニューで楽しくダイエットできました。ほんと体重がどれだけ減ってるか不安…」と漏らしながらも、体重が72.1キロ、ウエスト86センチに。見事マイナス3キロ、ウエストマイナス5センチを達成した。