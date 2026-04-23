「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.「地頭の良し悪し」はあると思いますか？

――田丸さんは、小学校や企業研修などで書き方講座を行ったり、ショートショート作家として活動されていますよね。いろんな年代の方々と接していると思うのですが、「地頭がいい人」の特徴があれば、お聞きしたいです。

「地頭がいい人」の特徴・ベスト1

田丸雅智氏（以下、田丸）：あると思います。

僕は「地頭」という言葉より、「耕された土壌を持っている」という感じの言葉を使うことが多いですが。

たとえば、「勉強だけできる人」と「勉強もできる人」がいますが、後者の場合はテストでいい点をとれるのはあくまで派生の話であって、本質はその人の土壌、土台にあると思っています。

能力という観点でいえば、素直さ、好奇心、吸収力などを持っている。それ以外の観点でいえば、知識や経験や教養といわれるものなども含まれていると思います。

そういった根っこの部分が豊かだからこそ、勉強でも仕事でも応用が効く。

個人的にも、豊かな土壌を持った人には強く惹かれますね。

大人になってからでも「地頭」は鍛えられる

――その土壌というのは、「生まれつきのもの」ということですか？ それとも、「環境」ですか？

田丸：両方だと思います。

生まれ持ったものもあるでしょうし、育った環境も大きい。

その割合はわかりませんが、どちらも影響しているはずです。

ただ、たとえ環境が十分でなかったとしても、自分で耕していくことはできると思っています。

もっというと、大人になってからはむしろ自分で耕していかないと、どんどんやせ細っていくんじゃないかなと思っています。

目先のテクニックより“土台”がすべて

――つまり、傾向と対策より、土台づくりが大事ということですか？

田丸：そうですね。

僕は、傾向と対策そのものは否定しません。

それは相手に合わせて調整するということで、調整は何事においても大切になってくるものですから。

でも、最初からそこに重きを置きすぎるのは好きではないんです。

土台がないまま「この問題だけ解ける」に寄ってしまうと、少し違う問題が出た瞬間に対応できなくなる。

あるいは、勉強はできたとしても、勉強以外はできない人になってしまう。

僕自身、高校時代は表面的な点数を追い求めるというよりも、自分を耕すということを強く意識して学業と向き合っていました。

まずは自分を耕す。

傾向と対策は、そのあとに微調整としておこなうものだと思っています。

――なるほど、「地頭がいい人」とは生まれつきの能力というよりも、素直さや好奇心をもとに、自分の土壌を耕し続けている人のことなのかもしれませんね。『小学生でもできる言語化』では、言語化ができるようになると得られるメリットの1つに、「未来の選択肢を広げる」という話が出てきますが、それと同じで、目先の成果だけでなく土台を育てることが、結果としてあらゆる場面での強さにつながっていくのだと感じました。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）