お笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二さん（49）が21日、ブランド卵の新CM発表会に登場。CMの起用理由について、ツッコミを入れました。

小峠さんは、料理愛好家として知られる平野レミさんと『ヨード卵・光』新CM発表会に登場。卵のCMに起用されたことについて「来るんじゃないかなといつか思っていましたけど、“ついに来たね”って感じはしましたね」と、心境を語りました。

また、起用された理由について司会者から「こだわりのある大人だから」と紹介されると、「いやいやいや、ハゲてるからでしょ！」とすかさずツッコミ。続けて司会者が「いやいやいや」と否定すると、「いやいやいやじゃないですよ。ハゲてるからです。その一点です」と返しました。

去年6月に一般女性との結婚を発表した小峠さん。妻に卵料理を作ることもあるそうで、「目玉焼きは作ったことありますかね。2年前、ドイツに行って、ドイツのホテルの朝食で出てきた卵がうまくて。そこから一時期、目玉焼きにハマっている時期があって（家で）作ったりはしてましたね」と話し、「（妻は）うまいみたいな感じでしたけどね」とリアクションを明かしました。