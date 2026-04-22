お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（36）が22日放送の日本テレビ「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜後8・00）に出演し、医師から言われた驚がくの言葉を明かした。

この日は「ダイエットはつらいよSP」と題し、すぐ太る芸能人が集合。MAX体重135キロのジャンボは、ロングコートダディ・兎、ラランド・ニシダらとともに「一晩寝て2キロやせた」などのエピソードを披露し、スタジオを驚かせた。

相方の池田直人はMAX体重80キロだが、実はジャンボよりも太りやすい体質なのだという。ジャンボは「血液検査でどっちが太りやすいか太りにくいか、血液で体質を調べられるんです。そうしたら池田はめっちゃ太りやすい体質だった」と仰天の事実を告白。池田も「めちゃくちゃ太りやすいんです。すぐ顔に付いちゃったりする」と認めた。

ジャンボは血液検査で「信じられないくらい太りにくい体質」と判明し、医師からは「仮に君が池田くんの体質だったら今250キロあって破裂している」と言われたという。「病院の先生から破裂して死んでるって言われた」と明かすと、スタジオからは大きな笑いが起こっていた。