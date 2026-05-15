◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 5-3 日本ハム(14日、ZOZOマリン)初回につくったリードを守り切り、日本ハムに勝利したロッテ。試合後のお立ち台では、西川史礁選手と小川龍成選手が、チームを離脱している藤原恭大選手への思いを語りました。この日「3番・ライト」でスタメン出場した西川選手。初回には約3週間ぶりの打点となる先制タイムリー、6回には約1か月ぶりの第2号ソロを放ちました。そんな西川選手は、チームを離脱している