9号はジャッジに並ぶア・リーグ2位タイ

【MLB】Wソックス 11ー5 Dバックス（日本時間22日・アリゾナ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は21日（日本時間22日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発出場し、4試合連続となる9号ソロを放った。昨オフのポスティングで移籍市場に出たものの、懸念点から獲得を見送る球団が多かったなか、不安を払拭する打棒。韓国メディアは「ドジャースは後悔しているか？」と見出しを打つなど、手のひら返しとも言える称賛の声を寄せている。

驚愕のアーチは4点をリードして迎えた2回2死の第2打席に飛び出した。相手右腕ケリーが投じたチェンジアップを完璧に捉えると、打球速度113マイル（約181.9キロ）、飛距離426フィート（約129.8メートル）を計測する右越えのソロ本塁打となった。この日は1試合3安打と猛打を振るい、大勝に大きく貢献した。

想像を超える快進撃に、韓国メディア「SPOTV NEWS」も熱視線を送っている。速球への対応が懸念され、ドジャースやヤンキースなど大物買いで知られる球団は獲得レースに参戦しなかったと指摘。開幕前の評価を覆す活躍に「ドジャースは後悔しているか？」と問いかけた。

同メディアはさらに、新天地で躍動する主砲を大絶賛している。「『怪物打者』という修飾語がこれほど似合う男はいない」と表現し、新たな契約と移籍先を探すべくオプトアウト条項を盛り込んだことにも言及した。「その決意を裏付けるように、連日凄まじいインパクトを残している」と、逆風を跳ね返す活躍を手放しで称賛した。

また、この一発でヤンキースのジャッジと並び、メジャー全体でも本塁打数で2位タイに浮上した。日本人選手による4戦連発は、大谷翔平投手と鈴木誠也外野手に次ぐ史上3人目の快挙だと紹介。数値上では「シーズン63本塁打」のペースを記録していると驚きをもって伝えている。数日前には村上が本塁打を打っても、韓国の複数メディアは「いまだ打率は低いまま」などと厳しい評価を下していたが、ここにきて手のひら返しをしている。（Full-Count編集部）