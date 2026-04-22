【電子書籍版「サザエさん」】 4月22日 16巻まで発売 毎週水曜日に1冊ずつ順次配信（全68巻完結まで） 希望小売価格：990円 【電子書籍版「いじわるばあさん」】 4月22日発売 希望小売価格：1,100円

【拡大画像へ】

朝日新聞出版は、長谷川町子氏によるマンガ「サザエさん」連載開始から80年となる4月22日に、「サザエさん」全68巻と「いじわるばあさん」全6巻を電子書籍化し、配信を開始した。両作ともに初の電子書籍化となり、「サザエさん」は16巻まで発売され、毎週水曜日に全68巻完結まで1冊ずつ順次配信される。

今回電子書籍化されたのは、長谷川町子氏が姉の毬子氏と作った出版社「姉妹社」で刊行したオリジナル版を復刊したもの。「サザエさん」ではオリジナル版になかった新聞掲載日や、当時の用語解説も掲載しており、当時の世相を知る文化的資料としても価値がある。

「サザエさん」は1946年4月22日「夕刊フクニチ」（フクニチ新聞社）にて第1回が掲載。アニメ版が広く親しまれている本作だが、原作漫画は日常の機微を鋭く切り取るユーモアと時代感が特徴となる。