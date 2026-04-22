Echo Dot 第5世代 NBA公式認定エディション

Amazonは、スマートスピーカー「Echo Dot(第5世代)」のNBA公式認定エディション全6種類を、4月22日に発売した。「世界中で愛されるNBAやチームのロゴがデザインされた特別仕様」というモデルで、価格は各10,980円。

NBA、レイカーズ、ブルズ、ウォリアーズ、セルティックス、ニックスの全6種類のデザインを用意。「リビングや寝室、書斎など、ご自宅のお好きな場所でNBAの世界観をお楽しみいただける」とのこと。

Alexaに「アレクサ、NBAの試合予定を教えて」や、「アレクサ、NBAの試合結果を教えて」と話しかけると、NBAの試合予定や結果を手軽に確認可能。Fire TV Stick 4K Plusなど対応するFire TVシリーズとEcho Dot 2台を組み合わせて、ホームシアター環境を構築すれば、Prime Videoで配信される「NBA on Prime」などを大迫力で楽しめる。

NBA公式認定エディション全6種は、Amazonがプレゼンティングパートナーを務めるイベント「NBA House Japan 2026 Presented by Prime」の会場で展示予定。イベントでは、3on3やダンクコンテストの優勝チームへ、総額100万円のAmazonギフト券とあわせ、Echo Dot NBA公式認定エディションがプレゼントされる予定となっている。

イベントは4月25日～26日に、東京・青海のシティサーキット東京ベイで開催される。詳細は公式サイトまで。

NBA

ブルズ

ニックス

ウォリアーズ