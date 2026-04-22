バーガーチェーン『ゼッテリア』からアボカドづくしのバーガーが販売される。2026年4月22日から売り出されるのは「アボカドチーズバーガー」など新商品3品。ゼッテリアで人気の「アボカドフェア」とはいったいどんなものなのか。

アボカド好き必見！ アボカドバーガー3種 4月22日〜

『ゼッテリア』アボカドフェア 3種のバーガーが新発売

今回の「アボカドフェア」では、3種類のアボカドバーガーが販売される。

ビーフ100％のパティ、ごろっと大きめなアボカドにワカモレソースを合わせたという「アボカドチーズバーガー」。さらに、レタス、スライストマト、スライスチーズにオーロラソースを重ねたボリューミーな一品となっている。口を大きく開けて思いっきりかぶりつきたい。

ビーフ100％のパティとアボカドをシンプルに楽しみたい人には「アボカドビーフバーガー」がよさそうだ。素材の味を味わえるのが嬉しい。

さらに、プリプリサクサクのえびパティにアボカド、ワカモレソースを合わせ、特製のタルタルソースとサウザンソースで仕上げたという「アボカドえびバーガー」も登場。肉の気分ではないけれどバーガーを食べたい！なんてときに、ぴったりの一品だ。

その日の気分に合わせて、何度でも楽しめそうな「アボカドフェア」。この春はアボカドをたっぷり味わいたい。

ゼッテリアの春定番 「アボカドフェア」バーガー一覧

■アボカドチーズバーガー 税込640円

アボカドチーズバーガー 税込640円

■アボカドビーフバーガー 税込590円

アボカドビーフバーガー 税込590円

■アボカドえびバーガー 税込590円

アボカドえびバーガー 税込590円

期間：2026年4月22日（水）〜5月中旬まで販売予定 ※なくなり次第終了

販売店舗：一部店舗を除く265店舗で販売予定（4月15日時点）

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