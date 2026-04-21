コンディショニングブランドで知られるTENTIALから、疲労回復パジャマ「BAKUNE」シリーズの最新作「BAKUNE Dry Pro」が登場しました。5月7日にTENTIAL公式オンラインストアと全国のオフィシャルストアで発売します。

ラインアップは半袖・ショートパンツの上下セットと長袖・ロングパンツのセットで、価格は半袖・ショートパンツが27,940円（税込）、長袖・ロングパンツが29,920円（税込）です。

↑半袖のBAKUNE Dry Pro。

BAKUNE Dry Proはブランド史上最高峰モデルと位置づけられる製品。特に通気性、吸放湿性、接触冷感、パターン設計にこだわっています。

通気性は綿素材に比べて約2.4倍高く、吸放湿性は約1.3倍のため、熱を逃がしやすく、汗による蒸れを抑えてくれるといいます。接触冷感においては、肌触りにもこだわったレーヨンを素材に組み合わせることで、ひんやりとした着用感を実現。一晩中冷感が持続するとしています。

↑BAKUNE Dry Proは従来のBAKUNE Dryと比べても約1.2倍の通気性を実現。

パターン設計は最もこだわった部分だそうで、寝返りの動きをイチから分析して、縫い目の位置を設計し直した独自技術「BAKUNE Motion Design Pro」を採用しています。これにより、寝返り時の衣服のゆがみを91％低減。衣服が体の動きに追従することで引っかかりや摩擦を抑え、寝返りを打っても眠りが途切れないそうです。

↑BAKUNE Motion Design Proを実現させるために、テストスタッフが就寝しているときの様子をカメラで撮影。寝相や寝返りを記録して、生地がどう引っ張られたりゆがんだりするかを検証したそうです。写真はそのときに使ったウェア。

↑背中の肩口あたりに縫い目がきやすいところ、BAKUNE Dry Proは縫い目をなくしています。

BAKUNEならではの疲労回復に期待できる特徴も備えています。特殊機能繊維「ナイロン SELFLAME」を採用し、繊維が放出する遠赤外線によって血行を促進。寝ている間の疲労回復や、筋肉のハリやコリなどの改善をサポートしてくれるとのこと。

カラバリはブラック、ダークグレー、グレージュ、ダークグリーンを用意。またサイズはS、M、L、XL、2XLを展開します。

ほかとは一線を画す機能性を打ち出した新製品

新製品の発表会に登壇した代表取締役CEOの中西 裕太郎さんは、BAKUNEについて「リカバリーウェアという新しい市場を大きく切り開いた」と前置き。

そのうえで「市場をけん引してきた私たちには、果たすべき責任があります。ひとつは誰よりも安心できる本物の商品を作り続けること。もうひとつは一般医療機器としての規制や法整備を守り、業界全体の信頼を高めること」と説明しました。

↑発表会に登壇した中西 裕太郎さん。

さらに、TENTIALは積極的にアスリートのサポートをしており、スポーツの現場で得た知見をプロダクトに還元してエンドユーザーに届け、さらにその利益を再びスポーツへ還元するエコシステムを描いているとのこと。BAKUNE Dry Proは、「このエコシステムを加速させる新製品」だといいます。

リカバリーウェアの盛り上がりは顕著で、さまざまなメーカーから製品が出ていますが、TENTIALのプレゼンはそれらのメーカーを意識した内容に見えました。また、製品自体も強気な値段設定ではあるものの、ほかとは一線を画す機能性を備えた製品といえそうです。

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