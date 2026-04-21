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「今年の台風は強い台風が…」気象予報士が最新の3か月予報から読み解く、知っておきたい5～7月の天候リスク

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YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」が、「【5～7月は高温】雨もやや多くなる可能性 梅雨は大雨注意｜3か月予報 #マニアック #3か月予報」と題した動画を公開した。気象予報士の松浦悠真氏が、気象庁発表の最新の3か月予報を基に、5月から7月にかけての天候傾向と大雨への注意点を解説した。



松浦氏はまず、この先3か月の平均気温が全国的に高いと予想されていることを紹介。特に東日本、西日本、沖縄・奄美では、平年より高くなる確率が70%に達すると説明した。降水量については全国的に平年並みの予想としつつも、北日本から西日本にかけては若干多雨側に振れる可能性があると指摘した。



続いて専門的な天気図を用い、その要因を深掘りしていく。松浦氏は、エルニーニョ現象が終息に向かいつつも、赤道域の太平洋東部では海面水温が高い状態が続いていると解説。また、フィリピン周辺での対流活動が不活発な影響や、偏西風の蛇行により、日本付近に暖かく湿った空気が流れ込みやすい気圧配置になると分析した。



さらに、マリアナ諸島付近で低気圧性の循環が強まることから、「台風の発生が多くなる可能性が一つあります」と言及。エルニーニョの影響で台風が長く海を渡り発達しやすい傾向にあるため、「今年の台風は強い台風がもしかしたら多くなってくるかもしれない」と警鐘を鳴らした。



梅雨時期にはトラフ（気圧の谷）が深くなることで前線活動が活発化し、大雨になる恐れがあるという。熱中症への対策はもちろん、雨の降り方にも十分な注意が必要であり、本格的な夏と梅雨の到来に向けた早めの備えの重要性を説く解説となっている。