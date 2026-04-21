22日は空気カラカラ「黄砂」も飛ぶため洗濯にはあいにくの天気に【これからの天気(4月21日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
22日(水)は、空気がカラカラになりそうです。
◆警報・注意報
現在、沿岸部に強風注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報、魚沼市・南魚沼市・湯沢町に融雪注意報、また中越と上越の各地には乾燥注意報が出ています。
◆4月22日(水)の天気
・上越地方
日差しの届く時間が長いでしょう。
最高気温は22℃前後まで上がる見込みで、昼間は薄着で過ごせそうです。
・中越地方
日中は雲が広がりやすいものの、晴れ間もあるでしょう。
最高気温は21℃前後の予想で、5月中旬並みの暖かさになりそうです。
・長岡市と三条市周辺
おおむね晴れるでしょう。
非常に空気が乾燥するため、火の取り扱いには十分な注意が必要です。
日中の気温は、22℃前後の予想です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
日が差しても風が出やすいでしょう。
黄砂も飛ぶため、洗濯にはあいにくの天気になりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
朝から青空が広がるでしょう。
最高気温は20℃前後の予想で、今日の日中より5℃くらい高くなる見込みです。
◆風と波
佐渡で風が強く吹くでしょう。
下越でも日中は風が強まる時間がありそうです。
波の高さは、上・中越で2m、下越・佐渡で3mの予想です。
◆週間予報
23日(木)午後は、次第に雨が降るでしょう。
24日(金)も午前を中心に雨が降り、雨脚が強まるところがありそうです。
一方、土日は晴れ間が戻る見込みです。
22日(水)も黄砂の飛来が予想されます。マスクやメガネなどで対策をしてください。
22日(水)は、空気がカラカラになりそうです。
◆警報・注意報
現在、沿岸部に強風注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報、魚沼市・南魚沼市・湯沢町に融雪注意報、また中越と上越の各地には乾燥注意報が出ています。
◆4月22日(水)の天気
・上越地方
日差しの届く時間が長いでしょう。
最高気温は22℃前後まで上がる見込みで、昼間は薄着で過ごせそうです。
・中越地方
日中は雲が広がりやすいものの、晴れ間もあるでしょう。
最高気温は21℃前後の予想で、5月中旬並みの暖かさになりそうです。
・長岡市と三条市周辺
おおむね晴れるでしょう。
非常に空気が乾燥するため、火の取り扱いには十分な注意が必要です。
日中の気温は、22℃前後の予想です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
日が差しても風が出やすいでしょう。
黄砂も飛ぶため、洗濯にはあいにくの天気になりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
朝から青空が広がるでしょう。
最高気温は20℃前後の予想で、今日の日中より5℃くらい高くなる見込みです。
◆風と波
佐渡で風が強く吹くでしょう。
下越でも日中は風が強まる時間がありそうです。
波の高さは、上・中越で2m、下越・佐渡で3mの予想です。
◆週間予報
23日(木)午後は、次第に雨が降るでしょう。
24日(金)も午前を中心に雨が降り、雨脚が強まるところがありそうです。
一方、土日は晴れ間が戻る見込みです。
22日(水)も黄砂の飛来が予想されます。マスクやメガネなどで対策をしてください。