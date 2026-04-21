これからの気象情報です。

22日(水)は、空気がカラカラになりそうです。



◆警報・注意報

現在、沿岸部に強風注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報、魚沼市・南魚沼市・湯沢町に融雪注意報、また中越と上越の各地には乾燥注意報が出ています。



◆4月22日(水)の天気

・上越地方

日差しの届く時間が長いでしょう。

最高気温は22℃前後まで上がる見込みで、昼間は薄着で過ごせそうです。



・中越地方

日中は雲が広がりやすいものの、晴れ間もあるでしょう。

最高気温は21℃前後の予想で、5月中旬並みの暖かさになりそうです。



・長岡市と三条市周辺

おおむね晴れるでしょう。

非常に空気が乾燥するため、火の取り扱いには十分な注意が必要です。

日中の気温は、22℃前後の予想です。



・下越：新潟市周辺と佐渡

日が差しても風が出やすいでしょう。

黄砂も飛ぶため、洗濯にはあいにくの天気になりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

朝から青空が広がるでしょう。

最高気温は20℃前後の予想で、今日の日中より5℃くらい高くなる見込みです。



◆風と波

佐渡で風が強く吹くでしょう。

下越でも日中は風が強まる時間がありそうです。

波の高さは、上・中越で2m、下越・佐渡で3mの予想です。



◆週間予報

23日(木)午後は、次第に雨が降るでしょう。

24日(金)も午前を中心に雨が降り、雨脚が強まるところがありそうです。

一方、土日は晴れ間が戻る見込みです。



22日(水)も黄砂の飛来が予想されます。マスクやメガネなどで対策をしてください。