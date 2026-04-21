【RIZIN】5・10神戸で平本蓮が651日ぶり電撃復帰！因縁の皇治とついに対戦 契約体重ナシのスタンディングバウト
5月10日開催の『RIZIN.53』（神戸・GLION ARENA KOBE）の追加カード発表会見が21日に都内で行われ、未定だった皇治の対戦相手が平本蓮になることが発表された。平本は2024年7月28日の『超RIZIN.3』以来、651日ぶりの復帰戦となり、ルールは10オンスグローブ着用のスタンディングバウト特別ルール（3分3ラウンド）で行われる。契約体重は事前に発表されておらず、会見中に「契約体重ナシ」となることが榊原信行CEOから発表された。
【会見動画】朝倉未来vs.平本蓮がバチバチ舌戦！「お前クスリ抜けたのか？」「パンパンに戻してブッ潰す」【全文収録】
平本は18日に東京ミッドタウン日比谷で行われた公開会見で、9月10日の『超RIZIN.5 浪速の超復活祭り』（京セラドーム大阪）での復帰が発表。会見では「この試合に集中していきたい」と語っていたが、4ヶ月も早く復帰することが決定した。
会見冒頭、榊原CEOが先日の会見後に平本と会話し「5月10日の皇治の相手は決まったんですか？ 俺がやってもいいですよ」と提案を受けたことから、他に候補がいたものの皇治の相手に平本を指名した。
公開会見で大きな声援を浴びた平本は「やっぱ俺の居場所はここだなということを心から感じました」と充実感を振り返り、その勢いで皇治との試合を決断。「5月2日の井上尚弥vs.中谷潤人よりも面白い試合をしようかと思います」と意気込みを語った。
皇治はステロイドネタで平本を口撃し、ドクターに扮するエキストラを用意して会見を盛り上げようとすると、平本も本物のドクターを壇上に呼び込む。さらに皇治の交通事故をネタにしたTシャツを作成して手渡すなど、エンタメ要素の多い会見となった。
今回対戦する平本と皇治は、SNSやインタビューでお互いのファイターとしての姿勢について批判し合う因縁が長く続いていた。
平本は『超RIZIN.3』で朝倉未来に1ラウンドで勝利し、25年5月に朝倉との再戦が決定するも、同年2月に「外傷性肩関節不安定症」による手術を受け、リハビリのため長期欠場。先日の会見で、9月10日の『超RIZIN.5』で2年2ヶ月ぶり復帰が発表されていた。
一方の皇治は、2024年12月下旬に東京・世田谷区で高級車のフェラーリを運転中に街路樹などにぶつかり、車が大破する事故を起こしたものの、その場から立ち去った疑いで、警視庁に書類送検されたことが昨年3月に発覚。その“禊マッチ”として、同年5月の『RIZIN男祭り』でK-1のヘビー級戦士のシナ・カリミアンと対戦（結果は3ラウンドのドロー）で、今回はそれ以来1年ぶりの試合となる。
●5月10日『RIZIN.53』
神戸・GLION ARENA KOBE
【ライト級タイトルマッチ】
イルホム・ノジモフ vs. ルイス・グスタボ
・太田忍 vs. 金太郎
・高木凌 vs. リー・カイウェン
・松嶋こよみ vs. ライアン・カファロ
・ダイキ・ライトイヤー vs. 梅野源治
・ケイト・ロータス vs. ケイティ・ペレス
・雑賀“ヤン坊”達也 vs. 宇佐美正パトリック
・中川皓貴 vs. ジェイク・ウィルキンス
・ジョリー vs. 児玉兼慎
・飴山聖也 vs. 平本丈
OPENING FIGHT／濱口奏琉 vs. 砂田華杜
OPENING FIGHT／勇志 vs. 麻太郎
OPENING FIGHT／上田樹那 vs. 北野ヒナタ
OPENING FIGHT／祥汰 vs. 須藤智也
平本は18日に東京ミッドタウン日比谷で行われた公開会見で、9月10日の『超RIZIN.5 浪速の超復活祭り』（京セラドーム大阪）での復帰が発表。会見では「この試合に集中していきたい」と語っていたが、4ヶ月も早く復帰することが決定した。
会見冒頭、榊原CEOが先日の会見後に平本と会話し「5月10日の皇治の相手は決まったんですか？ 俺がやってもいいですよ」と提案を受けたことから、他に候補がいたものの皇治の相手に平本を指名した。
公開会見で大きな声援を浴びた平本は「やっぱ俺の居場所はここだなということを心から感じました」と充実感を振り返り、その勢いで皇治との試合を決断。「5月2日の井上尚弥vs.中谷潤人よりも面白い試合をしようかと思います」と意気込みを語った。
皇治はステロイドネタで平本を口撃し、ドクターに扮するエキストラを用意して会見を盛り上げようとすると、平本も本物のドクターを壇上に呼び込む。さらに皇治の交通事故をネタにしたTシャツを作成して手渡すなど、エンタメ要素の多い会見となった。
今回対戦する平本と皇治は、SNSやインタビューでお互いのファイターとしての姿勢について批判し合う因縁が長く続いていた。
平本は『超RIZIN.3』で朝倉未来に1ラウンドで勝利し、25年5月に朝倉との再戦が決定するも、同年2月に「外傷性肩関節不安定症」による手術を受け、リハビリのため長期欠場。先日の会見で、9月10日の『超RIZIN.5』で2年2ヶ月ぶり復帰が発表されていた。
一方の皇治は、2024年12月下旬に東京・世田谷区で高級車のフェラーリを運転中に街路樹などにぶつかり、車が大破する事故を起こしたものの、その場から立ち去った疑いで、警視庁に書類送検されたことが昨年3月に発覚。その“禊マッチ”として、同年5月の『RIZIN男祭り』でK-1のヘビー級戦士のシナ・カリミアンと対戦（結果は3ラウンドのドロー）で、今回はそれ以来1年ぶりの試合となる。
●5月10日『RIZIN.53』
神戸・GLION ARENA KOBE
【ライト級タイトルマッチ】
イルホム・ノジモフ vs. ルイス・グスタボ
・太田忍 vs. 金太郎
・高木凌 vs. リー・カイウェン
・松嶋こよみ vs. ライアン・カファロ
・ダイキ・ライトイヤー vs. 梅野源治
・ケイト・ロータス vs. ケイティ・ペレス
・雑賀“ヤン坊”達也 vs. 宇佐美正パトリック
・中川皓貴 vs. ジェイク・ウィルキンス
・ジョリー vs. 児玉兼慎
・飴山聖也 vs. 平本丈
OPENING FIGHT／濱口奏琉 vs. 砂田華杜
OPENING FIGHT／勇志 vs. 麻太郎
OPENING FIGHT／上田樹那 vs. 北野ヒナタ
OPENING FIGHT／祥汰 vs. 須藤智也