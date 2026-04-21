日経225先物：21日正午＝750円高、5万9630円
21日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比750円高の5万9630円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万9596.1円に対しては33.90円高。出来高は1万5057枚となっている。
TOPIX先物期近は3790ポイントと前日比9ポイント高、現物終値比1.73ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59630 +750 15057
日経225mini 59630 +755 245010
TOPIX先物 3790 +9 27913
JPX日経400先物 34415 +135 1355
グロース指数先物 788 +6 2063
東証REIT指数先物 1914.5 -3.5 45
株探ニュース
TOPIX先物期近は3790ポイントと前日比9ポイント高、現物終値比1.73ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59630 +750 15057
日経225mini 59630 +755 245010
TOPIX先物 3790 +9 27913
JPX日経400先物 34415 +135 1355
グロース指数先物 788 +6 2063
東証REIT指数先物 1914.5 -3.5 45
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