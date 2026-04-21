　21日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比750円高の5万9630円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万9596.1円に対しては33.90円高。出来高は1万5057枚となっている。

　TOPIX先物期近は3790ポイントと前日比9ポイント高、現物終値比1.73ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59630　　　　　+750　　　 15057
日経225mini 　　　　　　 59630　　　　　+755　　　245010
TOPIX先物 　　　　　　　　3790　　　　　　+9　　　 27913
JPX日経400先物　　　　　 34415　　　　　+135　　　　1355
グロース指数先物　　　　　 788　　　　　　+6　　　　2063
東証REIT指数先物　　　　1914.5　　　　　-3.5　　　　　45

株探ニュース