生成AIを使ったイラストの投稿が原則NGというコミュニティサイト「TEGAKI」が、「EGAITE」にリニューアルされた。当初はSNSで大きな反響を持って迎えられたが、メンテナンスに時間がかかったせいか、再開は思ったほど盛り上がらなかったようだ。これからどこまで利用者数を伸ばせるか、運営側の手腕が試されるといえよう。生成AIを巡っては、投稿したイラストをAIに学習されないBlueskyなどのサイトにアカウント開設する人もい