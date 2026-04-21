大谷が見せた挨拶にファン注目

【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間21日・デンバー）

“最大級”の敬意にファンがすかさず反応した。ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地で行われるロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。試合前には偉大な先輩と再会し、談笑するシーンが見られた。ファンは大谷が見せた挨拶の“仕草”に注目した。

試合前のグラウンド、大谷は先輩右腕の姿を見つけると駆け寄った。相手はロッキーズの菅野智之投手。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では野球日本代表「侍ジャパン」でともにプレーした。17日（同18日）の同戦で対戦していたものの、お互いにリラックスした表情で過ごすのはWBC以来。短い時間ではあったが久々の再会を楽しんだ。

菅野に駆け寄った大谷の見せた挨拶がなんとも印象的だった。36歳右腕に近づいた大谷は、ペコリとお辞儀をして挨拶。その後、両者は握手を交わすと、大谷は菅野と少し距離を取り、直立不動の姿勢で会話を続けた。大谷が見せた一連の行動を、菅野は笑みを浮かべて見守った。

2人の微笑ましいやり取りに日本のファンも反応。SNSには「菅野さん笑ってるやん」「深々とご挨拶、素敵だね」「大谷と菅野の笑顔＆握手、最高に良い雰囲気」「いいね！」「礼儀正しくて、素晴らしい」「日本人投手同士の敬意が伝わって胸熱」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）