守護神のディアスが右肘手術で長期離脱

【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間21日・デンバー）

ドジャースは20日（日本時間21日）、エドウィン・ディアス投手が22日（同23日）に右肘の手術を行うことを発表した。開幕1か月で訪れた緊急事態に、デーブ・ロバーツ監督は「現時点ではクローザーを名指しすることはない」と、守護神を固定せず戦うことを示唆した。

ディアスは、昨オフに3年6900万ドル（約110億円）でドジャースに加入。開幕から守護神として起用されてきた。しかし10日（同11日）のレンジャーズ戦、19日（同20日）のロッキーズ戦と3失点で降板。ロッキーズ戦は1死も奪えずマウンドをあとにした。その翌日、負傷者リスト（IL）入りと手術が発表された。

復帰は早くても後半戦となる。ロバーツ監督は“代役守護神”について「それについては、分からない」と言葉を濁しつつ、「7回に試合のターニングポイントを迎えると感じる場面もでてくるだろう。クローザーを務めることができると感じる選手は一握りほどいる。なので、現時点ではクローザーを名指しすることはない」と語った。

ブルペンの運用もこれまでと変わってくることが予想される。指揮官は「（運用は）大きく変わるよ。左右（の打者）によって起用できたのは助けになった。アレックス（・ベシア）は素晴らしい球を投げているし、スコットもだ。昨日は投げていないが、ブレイク（・トライネン）もいる」と、ベシア、スコット、トライネンの3人の名前をあげた。

キーマンを上げる一方で「（今までは）試合の終盤に起用する投手から（逆算）できていたけど、（守護神ディアスの離脱で）それができなくなる」と、ディアス離脱によって生まれる不安も明かした。

ディアスは22日（同23日）にロサンゼルス市内のカーラン・ジョーブ整形外科クリニックで手術を受け、後半戦での復帰を目指す。（Full-Count編集部）