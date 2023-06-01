神戸、１−２逆転負けで初の決勝進出ならず。武藤嘉紀の３戦連発弾で先制も…マフレズ、トニーら擁する強烈なサウジ勢に屈す【ACLE】
ヴィッセル神戸が現地４月20日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、前回王者のアル・アハリ・サウジと敵地サウジアラビアで対戦した。
神戸は３トップで武藤嘉紀、大迫勇也、佐々木大樹が先発した一方、アル・アハリはマフレズ、トニー、ガレーノという欧州からやって来た助っ人トリオを並べた。
完全アウェーのなか、26分にケシエ、マフレズと立て続けにシュートを浴びるが、ヘッドギアをつけてゴールを守る前川黛也が見事に防ぐ。
その直後の31分、永戸勝也が蹴ったFKを大迫がヘッドで折り返すと、武藤が冷静にフィニッシュし、神戸が先制に成功する。頼れる33歳のストライカーは、百年構想リーグの名古屋グランパス戦、ACLE準々決勝のアル・サッド戦に続いての得点で、３戦連発となった。
さらに43分には佐々木が抜け出し、追加点の絶好機を迎えるも上手くシュートできず、元チェルシーの守護神メンディに難なくキャッチされる。
１−０で折り返すと、50分にマフレズの縦パスを受けたトニーにゴールネットを揺らされるが、オフサイドに救われる。
ただ62分、CKの流れからガレーノにミドルシュートを叩き込まれ、同点に追いつかれる。
流れは完全にアル・アハリへ。相当強烈なタレント軍団の猛攻に遭い、70分にはトニーに勝ち越し点を許す。
最終盤にかけてヴィッセルは懸命に反撃を試みるも、思うようにチャンスを作れず。１−２で逆転負けを喫し、初の決勝進出を逃した。
なお、準決勝のもう１試合は21日に行なわれ、FC町田ゼルビアとUAEのアル・アハリが激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】永戸のFK→大迫のヘッド→武藤の冷静フィニッシュで先制
神戸は３トップで武藤嘉紀、大迫勇也、佐々木大樹が先発した一方、アル・アハリはマフレズ、トニー、ガレーノという欧州からやって来た助っ人トリオを並べた。
完全アウェーのなか、26分にケシエ、マフレズと立て続けにシュートを浴びるが、ヘッドギアをつけてゴールを守る前川黛也が見事に防ぐ。
さらに43分には佐々木が抜け出し、追加点の絶好機を迎えるも上手くシュートできず、元チェルシーの守護神メンディに難なくキャッチされる。
１−０で折り返すと、50分にマフレズの縦パスを受けたトニーにゴールネットを揺らされるが、オフサイドに救われる。
ただ62分、CKの流れからガレーノにミドルシュートを叩き込まれ、同点に追いつかれる。
流れは完全にアル・アハリへ。相当強烈なタレント軍団の猛攻に遭い、70分にはトニーに勝ち越し点を許す。
最終盤にかけてヴィッセルは懸命に反撃を試みるも、思うようにチャンスを作れず。１−２で逆転負けを喫し、初の決勝進出を逃した。
なお、準決勝のもう１試合は21日に行なわれ、FC町田ゼルビアとUAEのアル・アハリが激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】永戸のFK→大迫のヘッド→武藤の冷静フィニッシュで先制