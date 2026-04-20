これぞオシャ髪って感じ！【40・50代】結んでも下ろしてもキマる！「大人ボブ」

今のヘアスタイルにマンネリを感じたら、肩につく長さの「大人ボブ」に挑戦してみましょう。定番のボブや少し長めのロブスタイルなど、絶妙なレングスを生かしたアレンジで、グッと垢抜けた印象を手に入れられるかもしれません。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人に似合うボブスタイルをご紹介します。

オシャレさが引き立つ切りっぱなしロブ

こちらは長めの切りっぱなしボブです。艶のあるグレージュカラーに毛先だけのほんのり外ハネを合わせることで、大人の女性に似合う抜け感のあるスタイルに仕上がっています。結べる長さをキープしつつ、オシャレな髪型を楽しみたい人におすすめです。

鎖骨ラインで魅せるぷつっとボブ

鎖骨ラインでぷつっと切り揃えたした毛先が目を惹くボブスタイル。肩に当たって自然に外へはねやすい長さに設定されているため、忙しい朝でもスタイリングしやすそうなのが魅力です。まろやかなブラウンカラーがもたらす艶感で、結んだ後ろ姿も綺麗に見せてくれるでしょう。

肩ではねる軽やかなレイヤーボブ

肩に当たる長さを活かして扱いやすくカットされた軽やかなレイヤーボブです。全体に段を入れてくびれを作りつつ毛先を外ハネにすることで、下ろしたままでもサマになる立体的なシルエットに。春らしい温かみのあるピンクブラウンが、大人の表情をパッと明るく彩ってくれそうです。

前上がりレイヤーで作る外ハネロブ

トップから前髪にかけて前上がりの段を入れた、外ハネの長めボブ。カラーはラベンダー系の落ち着いたブラウンですが、ふんわりとレイヤーを入れることで、暗めのトーンでも重く見えずにエアリーな空気感をまとっています。顔まわりに動きがあるため、サッと結ぶだけでオシャレに決まりやすいのも、嬉しいポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@wataru.hair様、@tomomi__hair様、@nodiss_miuk様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里