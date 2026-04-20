Paledusk、対バンツアー開催決定 粗品、マキシマム ザ ホルモン、anoらが参加
ロックバンド・Paleduskが7月に主催対バンツアー『Who killed Paledusk?? TOUR』を開催することが決定。同ツアーには、粗品、キシマム ザ ホルモン、anoらが参加する。
【ライブ写真】ONE OK ROCK＆Paledusk・KAITO & DAIDAI（国立競技場公演より）
メジャーデビュー後、結成10年目にして初のフルアルバム『PALEDUSK』をリリースし、全国ワンマンツアー『What is Paledusk?? TOUR 2026』を全公演ソールドアウトしたPaledusk。対バンツアーは、福岡・BEAT STATIONを皮切りに、大阪・GORILLA HALL OSAKA、愛知・ダイアモンドホール、宮城・Rensa、東京・Zepp Shinjukuを巡り、ジャンルやシーンを横断する豪華ゲストを迎える。
■『Who killed Paledusk?? TOUR』スケジュール
7月6日（月） 福岡・BEAT STATION
ゲスト：universe last a ward
7月8日（水） 大阪・GORILLA HALL OSAKA
ゲスト：粗品
7月9日（木） 愛知・ダイアモンドホール
ゲスト：KOTORI
7月14日（火） 宮城・Rensa
ゲスト：マキシマム ザ ホルモン
7月15日（水） 東京・Zepp Shinjuku
ゲスト：ano
【ライブ写真】ONE OK ROCK＆Paledusk・KAITO & DAIDAI（国立競技場公演より）
メジャーデビュー後、結成10年目にして初のフルアルバム『PALEDUSK』をリリースし、全国ワンマンツアー『What is Paledusk?? TOUR 2026』を全公演ソールドアウトしたPaledusk。対バンツアーは、福岡・BEAT STATIONを皮切りに、大阪・GORILLA HALL OSAKA、愛知・ダイアモンドホール、宮城・Rensa、東京・Zepp Shinjukuを巡り、ジャンルやシーンを横断する豪華ゲストを迎える。
7月6日（月） 福岡・BEAT STATION
ゲスト：universe last a ward
7月8日（水） 大阪・GORILLA HALL OSAKA
ゲスト：粗品
7月9日（木） 愛知・ダイアモンドホール
ゲスト：KOTORI
7月14日（火） 宮城・Rensa
ゲスト：マキシマム ザ ホルモン
7月15日（水） 東京・Zepp Shinjuku
ゲスト：ano