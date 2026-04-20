ロッテは、ウエハースチョコ菓子「浮世絵ビックリマンチョコ」を、2026年4月21日から静岡を除く西日本先行で発売する。

シールを並べると背景に「神奈川沖浪裏」

江戸時代のポップカルチャーの浮世絵を、ビックリマンならではのデフォルメ表現でデザイン。浮世絵タッチで「悪魔VS天使」の世界観を表現した、シリーズ史上初だという商品が登場。

ビックリマンと浮世絵は一見遠い存在のようだが、キラキラ表現と浮世絵の雲母摺（きらずり）、ビックリマンのデフォルメ表現と浮世絵の誇張をきかせた戯画性など、時代を超えた意外な共通点が見いだせるといい、それらを掛け合わせて表現している。

エンボスメタルシール全41種から1枚が付属する。キャラクターを並べると、背景に「富嶽三十六景」の「神奈川沖浪裏」がモチーフの絵柄が完成する「続絵（つづきえ）」仕様。

また、東洲斎写楽「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」がモチーフの「スーパーゼウス」、喜多川歌麿「婦人相学十躰 ポッピンを吹く娘」がモチーフの「十字架天使」など、浮世絵の名作をビックリマンの世界観で表現したシールも用意する。

ウエハースチョコ1枚入り。

市場想定価格は140円前後（税込）。