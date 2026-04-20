公開恋愛→恋人の浮気で破局…韓国歌手、ネットから消し去りたいことに言及「後悔している」

歌手ジェイミー（パク・ジミン）が、過去の公開恋愛と別れの過程に対する心境を明かした。

去る4月19日、YouTubeチャンネル「Danny Cho」に公開された動画で、ジェイミーは「インターネットから消し去りたい記憶はあるか」という質問に対し、「公開恋愛をしていたこと」と答えた。

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公開恋愛を選んだ理由については、「20代だから公開恋愛をしてみたかった。いつも隠していたし、デートも家ばかりだった。でも事務所（JYPエンターテインメント）を出て自由になり、情熱溢れる20代だったので公開した」と明かした。

しかし、その結果については、後悔を滲ませた。彼女は、「しかし、何も残らず、ただ燃えるだけだった。今は後悔している」と語った。

破局の過程における心残りにも言及した。彼女は、「（破局の理由が）事実なのかとたくさん聞かれた」として、「あのことを話したのを後悔している。ただクールに別れたと言えばよかったのに、あまりにも事細かに『これのせいで別れたし、あんたなんてXねばいいのに』と説明してしまったのが、カッコ悪かったと思う」と告白した。

（写真＝YouTubeチャンネル「Danny Cho」）ジェイミー

続けて、「あのときに戻れるとしたら、公開恋愛はしないだろう」と付け加えた。

なお、去る2023年、ジェイミーは公開恋愛中だった恋人の浮気を示唆するような文章を投稿し、大きな波紋を呼んだ。

彼女は自身のインスタグラムのストーリーを通じて、「自分の彼氏が浮気者だと知ったとき」として、「これでとても良い曲が書けそう」という文章を投稿した。

続けて、「彼はまだ私が知っているということを知らない。でも、彼は明らかに私の人生から去りつつある。4〜5人のほかの女性と楽しかった？」と怒りを露わにした。