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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「若者カップルにインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、渋谷で出会った20歳の大学生カップルが登場し、アルバイト事情から将来の夢、カップルならではのリアルなエピソードを赤裸々に語っている。



渋谷の街中で謎解きデートを楽しんでいたという2人。インタビューが進むと、現在従事しているアルバイトの話題に。彼氏は子ども向けのスポーツ教室で時給1450円、彼女はパン屋で時給1200円前後で働いていると明かした。さらに、2人はともに教育学部に在籍しており、将来は小学校の先生を目指しているという共通点も発覚。理想の教師像について問われると、彼氏が彼女に対して「むちゃくちゃ厳しくしてほしい」と要望を出したのに対し、彼女は「優しくします」と笑顔で返し、対照的な一面を見せた。



続いて話題は2人の関係性へ。どこに惹かれ合ったかという直球の質問に、彼氏は「やっぱ顔すかね」と即答し、仲の良さを覗かせる。また、デート代の支払いについては、彼氏が多めに出しつつ、彼女が次に出すといったバランスでやりくりしているという、学生カップルらしい懐事情も語られた。



動画のハイライトは、一番楽しかったデート先を「せーの」で答える場面。息を合わせて回答するはずが、彼氏は「北海道」、彼女は「福岡」と見事なすれ違いを見せ、思わず笑いが起きる展開となった。



最後は、交際1年を迎えた互いへのメッセージを求められ、彼氏が「1年間ありがとうございます」と伝えると、彼女も「いつも笑わせてくれてありがとうございます」と感謝を口にした。終始笑顔が絶えない2人の掛け合いから、初々しくも深い絆が感じられる微笑ましいインタビューとなっている。