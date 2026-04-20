【十味】4年半ぶりの週プレ表紙！「SPG」でも話題のミニマム美少女が圧巻グラビアで帰還

十味が、4月20日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』18号に、4年半ぶりの表紙＆巻頭グラビアで登場！

十味 ©大辻隆広／集英社

【プロフィール】

十味（とおみ）

2月8日生まれ 長野県出身

身長149cm

元＃ババババンビの岸みゆ、＃Mooove!の姫野ひなのと３人で身長150㎝以下のユニット「SPG（Small Powerful Girls）」を結成。SNSで話題の韓流アイス「ベロベロバー」キャンペーンソングをSPGで担当。セカンド写真集『ぽみ』（集英社）が発売中！

公式X ＆ Instagram & TikTok【@toomi_nico】

今号の『週プレ』は、十味の4年半ぶりの表紙＆巻頭グラビアに鹿児島・与論島ロケ密着DVD映像はたっぷり50分！ 国宝級スタイル美少女・逢田珠里依、豊田ルナが悩殺ボディを見せつける！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【大増量】十味写真集「夢よ醒めないで」は、価格／1650円（税込）にて主要電子書店で 4月20日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【大増量】十味写真集「夢よ醒めないで」©大辻隆広／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』18号は4月20日に発売！