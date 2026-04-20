開催：2026.4.20

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 5 - 2 [レンジャーズ]

MLBの試合が20日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとレンジャーズが対戦した。

マリナーズの先発投手はブライアン・ウー、対するレンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴアで試合は開始した。

1回裏、1番 ロブ・レフスナイダー 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 SEA 1-0 TEX

2回裏、7番 Ｊ．Ｐ．クロフォード 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでマリナーズ得点 SEA 3-0 TEX

5回裏、4番 ランディ・アロザレーナ 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでマリナーズ得点 SEA 5-0 TEX

7回表、6番 ジョシュア・ヤング 2球目を打ってライトへの犠牲フライでレンジャーズ得点 SEA 5-1 TEX、7番 エバン・カーター 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 SEA 5-2 TEX

試合は5対2でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのブライアン・ウーで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はレンジャーズのマッケンジー・ゴアで、ここまで2勝2敗0S。マリナーズのムニョスにセーブがつき、2勝2敗3Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-20 07:46:16 更新