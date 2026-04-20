◇ナ・リーグ ドジャース―ロッキーズ（2026年4月19日 デンバー）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が19日（日本時間20日）、ロッキーズ戦で今季4度目の先発登板となったが、4回2/3を7安打3失点で今季初勝利はならなかった。

初回はわずか8球で今季初めて3者凡退で立ち上がった。2回2死から安打で出塁を許したが、カストロを左飛に打ち取る。3回も先頭で中前打を許したが、後続を遊ゴロ、二ゴロ併殺に仕留めた。3回までわずか26球。過去3試合で13回を投げて10四球の反省を生かし、ストライクゾーンに積極的に投げ続けた。

3点リードの4回だった。先頭打者に遊撃内野安打で出塁を許すと、グッドマンには直球が抜けて死球。続く打者は空振り三振に斬ったが、ラムフィールドに右前へ運ばれて1点を返される。続くジョンストンに四球を与えて1死満塁とリズムを崩しかけたが、カストロを98.5マイル（約158.5キロ）の外角低め直球で二ゴロ併殺に仕留めた。

5回も先頭のキャロスに3ボール1ストライクから甘く入った直球を左越えソロ。さらに続くマッカーシーにもボールが先行し、右中間へ落ちる二塁打。続くジュリアンにも2ボールから中前へ運ばれ、同点に追いつかれた。2死から四球を与え、一、二塁となった場面で降板した。4回2/3で78球を投げ、7安打で2奪三振、2四死、1死球だった。

クアーズフィールドでは初めての登板。同球場は標高約1600メートルの高地にあり、気圧が低く空気抵抗も少ないため、打球が飛びやすいことで、「打者天国」と知られている。捕手スミスと今季初めてバッテリーを組んだが、変化球を交えた前回までとは異なり、直球主体で攻めたが、中盤にリズムは崩れた。

試合前、デーブ・ロバーツ監督は「ストライクゾーンを攻めるという意志を持って、その中で起きる結果を受け入れること。時々、打者を過大評価しすぎているところがあるけど、彼の球は本当にいい。そこを乗り越えさせたい」と期待を込めて話していたが、またも課題を残す結果となってしまった。