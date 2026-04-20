「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）

元世界３階級制覇王者の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が１９日、１カ月間の米ロサンゼルス合宿を終えて羽田空港に帰国した。４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝との大一番まで残り２週間を切ったが、「バッチリ仕上がった。今までにないくらい好調で、いい合宿を積めた。残りは（国内で）集中してやり切るだけ」と手応えを示した。

モンスター戦に向けて専門誌のインタビューでは「ぶっ倒す」と語り、それを見た尚弥もＳＮＳで好意的に反応。真意について「毎試合そうだが、倒すというファイターの心は持っている。しっかり（試合でも）アクションとして残していきたい」とうなずいた。

国内ボクシング興行として史上最多の約５万５０００人の観衆を集めることが明らかになったが「皆さんを満足させたい」と発奮。米国でも空港で声をかけられるなどエールをもらう機会が多かったという。海外ブックメーカーでは井上勝利が優位となっている。「いろんな意見があって当然。５月２日、しっかり見返すだけ」。ほほ笑みの中にも静かに燃える闘志をにじませた。