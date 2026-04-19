大阪府河内長野市で国産爪楊枝を製造する菊水産業株式会社（@kikusui_sangyo）。同社の製造工程で発生する「削り粉」が、SNSでの発信をきっかけに新たな活用先を見出し、大きな注目を集めています。



【動画】こんなに…山のようにたまった国産爪楊枝の削り粉

保管場所に窮していた「製造副産物」の現状

投稿された動画には、まるで雪山のように積み上がった削り粉の様子が収められています。その質感は非常に細かく、空気を含んでふわふわと舞い上がるほど。



爪楊枝を削り出す際に出るこの大量の粉は、以前は「馬の寝床」として利用されていましたが、最近はその引き取り手がいない状態でした。社内では保管場所を圧迫するほど溜まり続けており、解決策を模索する中で産廃処理業者に相談した際には「区分としては塩酸と同じ扱いになる」と告げられるなど、処理の難しさが課題となっていました。



Threadsでの反響と農家からの直接連絡

この削り粉の様子をSNSに投稿したところ、Threadsで9,000件を超える「いいね」を記録する大きな反響を呼びました。この投稿を目にした奈良県の農家から、「堆肥にしたいので見に行きたい」と直接電話での問い合わせがあり、実際に一部の引き取りが実現。場所を取っていた副産物が、農業資材として再利用される「循環」が生まれました。



SNSでの発信は、単なる情報の拡散に留まらず、「良質な木粉とか、お宝にしか見えない・・・」とのコメントも寄せられるなど、削り粉の「新たな価値」を再発見する場ともなりました。特に、その高い燃焼性に注目したユーザーから「適当に固めて平たくして、着火剤として売ってほしい。普通の着火剤を使うよりロマンがある」という熱のこもった提案が寄せられると、同社も「バーベキューの時に不良品などを燃やすが、めちゃくちゃ燃える」と反応。素材としてのポテンシャルの高さを改めて示す形となりました。



当初、この投稿は解決策を募るためのものではありませんでしたが、結果として現場の切実な困りごとが解決に向かう最高の結果となりました。菊水産業は、ユーザーとのやり取りの中で「SNSで日本の真面目な業者さんたちがもっとウィンウィンでつながりますように！」とコメントしています。