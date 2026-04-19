艦首形状が一変した護衛艦「いずも」横浜に出現

2026年4月現在、ステルス戦闘機F-35B「ライトニングII」の搭載に向け、JMU（ジャパンマリンユナイテッド）横浜事業所磯子工場で改修中の護衛艦「いずも」が、その形状を大きく変え、同工場の岸壁に姿を見せました。

【空母化まもなく!?】新形状の護衛艦「いずも」艦尾や艦橋ディテールまでイッキ見！（写真）

最大の特徴は、従来は変形した台形状だった艦首部分が、ほぼ直角で構成された四角形の飛行甲板へと改められている点です。改修後の姿が岸壁で公に確認されたのは今回が初めてであり、将来の運用構想を象徴する劇的な変化として大きな注目を集めています。

「いずも」は2015年に就役した海上自衛隊最大級の護衛艦で、全長248m、基準排水量1万9500トンを誇ります。もともとは哨戒ヘリコプターの運用を主眼とした「ヘリコプター搭載護衛艦（DDH）」として整備されましたが、防衛省は離島防衛能力の向上を目的に、短距離離陸・垂直着陸（STOVL）能力を持つF-35Bの運用母艦へ転換する方針を決定しました。これに伴い、飛行甲板の耐熱強化や誘導灯の設置、格納庫周辺設備の改修などが段階的に行われてきました。

今回確認された艦首形状の一新は、一連の改修において外観上もっとも顕著な変更といえます。新たな飛行甲板は前方まで幅を広げることで、F-35Bの離陸時に発生する気流の乱れを抑え、安全な発艦に必要な余裕を確保しやすくなります。また、甲板前端の作業スペースが拡大されることで、艦上における航空機の取り回しや整備面での利便性向上も期待されています。

海自の新区分「CVM」じつは空母のことじゃない？

海上自衛隊では、同型2番艦の「かが」において先行して同様の改修を実施しており、すでにアメリカ海兵隊のF-35Bによる発着艦試験を通じて、戦闘機の運用能力を実証済みです。今回の改修により、「いずも」も同様の本格的な運用能力を獲得することになります。



艦首形状を一新した護衛艦「かが」の俯瞰画像（画像：海上自衛隊）。



こうした「いずも型」の機能向上を受け、防衛省は2024年10月28日付の「防衛省訓令第317号」において、自衛艦の区分や名称に関する標準を刷新。新たに「CVM」という艦種記号を導入しました。

海上自衛隊の説明によれば、CVMは日本語で「航空機搭載多機能護衛艦（Cruiser Voler Multipurpose）」と呼称され、F-35Bの搭載改修を終えた段階のいずも型護衛艦がこれに該当します。海上幕僚監部広報室は、この記号について「CVMはアメリカ海軍の空母（CV）を参考にしたものではなく、航空母艦を意味するものではない」との見解を示しています。

とはいえ、F-35Bの本格的な艦上運用が実現すれば、日本の防衛体制における海上航空戦力のあり方が劇的に変化するのは間違いないでしょう。

ちなみに、「いずも」「かが」ともに、いまだ艦種記号は「DDH（ヘリコプター搭載護衛艦）」のままです。

「いずも」の改修終了は2027年度中の予定のため、CVMに変わるのは、それ以降と思われます。