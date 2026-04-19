空気階段・鈴木もぐら、激ヤセしてYouTube登場に反響…「本物？」「世界仰天ニュース案件」 食事や運動についても明かす
お笑いコンビ・空気階段の鈴木もぐら（38）が、18日に更新されたYouTube「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に登場し、激変した姿を披露した。
【動画】空気階段・鈴木もぐらが激ヤセ 動画で語る
鈴木の面白すぎるバイト遍歴を紹介する「バイトーーク!!」シリーズの最新回。動画の冒頭、鬼越トマホークの金ちゃんが「最終章ということで4回目ですか、これ」とトークを始めようとしたが、相方の良ちゃんが「ちょっと待って！」と止めて、激ヤセした鈴木について「本物？」とツッコんだ。
鈴木は、30キロ超のダイエットが話題になったばかり。「一番最初の『バイトーーク!!』の1発目から見ていただいたら、多分、10キロずつぐらい落ちていって、今があの日から31キロ落ちまして」と振り返った。
「普通に食ってますから、そばとか。そばとステーキで」と語り、1日1食だと明かした。運動については「月1でしか行けないですけどボクシングと、寝る前のスクワット」と説明。軽やかに「階段登るになりましたもん」と胸を張った。
これに対して、「すげえ痩せてる」「めっちゃ小さくなってるやん」「2ヶ月半で-31kgは世界仰天ニュース案件」など、多数のコメントが寄せられている。
【動画】空気階段・鈴木もぐらが激ヤセ 動画で語る
鈴木の面白すぎるバイト遍歴を紹介する「バイトーーク!!」シリーズの最新回。動画の冒頭、鬼越トマホークの金ちゃんが「最終章ということで4回目ですか、これ」とトークを始めようとしたが、相方の良ちゃんが「ちょっと待って！」と止めて、激ヤセした鈴木について「本物？」とツッコんだ。
「普通に食ってますから、そばとか。そばとステーキで」と語り、1日1食だと明かした。運動については「月1でしか行けないですけどボクシングと、寝る前のスクワット」と説明。軽やかに「階段登るになりましたもん」と胸を張った。
これに対して、「すげえ痩せてる」「めっちゃ小さくなってるやん」「2ヶ月半で-31kgは世界仰天ニュース案件」など、多数のコメントが寄せられている。