◇女子ゴルフツアーKKT杯バンテリン・レディース第2日（2026年4月18日 熊本県 熊本空港CC（6595ヤード、パー72））

通算22勝の鈴木愛（31＝セールスフォース）が大会コース記録の63をマークして通算10アンダーで首位に立った。5位で出た高橋彩華（27＝サーフビバレッジ）が65で回り、首位に並んでいる。初日トップの菅楓華（20＝ニトリ）は75と落とし通算3アンダーの10位となった。

大会カラーの緑のウエアがグリーン上で映えた。鈴木は18番で5メートルのバーディーパットをねじ込み膝を曲げガッツポーズをつくった。大会コース記録を2打更新する63を叩き出し「苦手なコースだったので予選を通ればいいと思っていました。びっくりしました」。自分の中でワースト3に入る苦手なコースだったが「中途半端な距離が残った時のクラブ選択がうまくいった。パットも真っすぐなラインのところについた」とコースマネジメントがさえた。

オリジナルのウエアブランド「own is ROSE（オウン・イズ・ローズ）」を今季立ち上げた。自分で資金を出し2年以上かけてデザインにもこだわって製作。その中のお気に入りの約100着をスーツケース4個に入れ毎回遠征先に持ち込んでいる。「毎日20分くらいかけて選ぶのが楽しい」。空いた時間にデザイン画を描くこともいい気分転換になっている。勝負カラーは白だが、最終日に何を着るかはまだ決めていない。それでも「自分の服で優勝の写真を撮ってもらうのが一番うれしい」と優勝のイメージはできている。

▼1位・高橋彩華 満足度は80点。たまに出る魔球が不安なくらい。（今季2勝目へ好位置）

▼3位・山路晶 （首位と）4打差あるのでいっぱい攻めてバーディーを取りたい。（ツアー初Vを狙う）