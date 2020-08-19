加藤浩次がＭＣを務めるＴＢＳ「人生最高レストラン」が１８日、放送され、２７クール連続でドラマに出演し、“連ドラの鉄人”との異名で呼ばれる俳優・内藤剛志（７０）がゲスト出演した。

大阪育ちの内藤。「父親はＮＨＫの局員で…」と明かすと、加藤は「え〜っ？！」。続けて「ドラマのスイッチャー」（※映像の切り替え担当）と詳しく説明すると、さらに「えっっ！」と驚き、女将の島崎和歌子も「えっえっ？！」と仰天した。

内藤は「小４で児童劇団に入りまして」と驚きの経歴も告白。「親父がしつけで。ケンカが絶えなかったんです、僕が。暴れん坊やったんです」と苦笑いで打ち明け、驚かせた。小６までの３年間、子役としても活動し、長門裕之さん、南田洋子さんらと共演し「テレビ出てました」というが、「しょーもない仕事や、って思ってた。その頃は」と豪快に笑い、中高では芸能界の仕事は一切やめたことを振り返った。

日大映画学科に進み、再び、俳優の世界に舞い戻る。妻との出会いは「代ゼミでナンパしました。２人とも１８歳の時に」「それからずっと一緒」と笑顔で明かしていた。