起きてほしい飼い主さんとこのままソファで寝たいわんこ…。夜の微笑ましい攻防戦がSNSで話題を呼び、投稿は95万回再生を突破。わんこの人間味あふれる姿には「スゴイ分かる(笑)」「家事した後のワタシｗｗ」「中に人入ってる？」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ソファでうたた寝する超大型犬→『起きて』と声をかけた結果…あまりにも人間すぎる光景】

ソファでうたた寝するわんこ

『中にヒト入ってる…？』そんな声が相次いだわんこの姿が、TikTokアカウント「lindt2222」に投稿されています。主役は、バーニーズマウンテンドッグの「リン」ちゃん。とある日の夜、ソファでお腹を見せながら気持ちよさそうにうたた寝するリンちゃんの姿が…。

ソファから手足がはみ出すほど存在感たっぷりな大型犬のリンちゃん。飼い主さんが『もう寝るから起きて』と声をかけると、のそっと顔を上げますが、その表情はなんとも迷惑そうだったとか。確かにソファで寝落ちという心地よいまどろみには抗えません…！

あまりの人間らしさに爆笑♡

何度声をかけても無視を決め込むリンちゃんに『ハウスして』とお願いする飼い主さん。すると、よっこらせっ…とソファから降りてハウスのある部屋へと歩いていったとか。

ソファでのうたた寝に、聞こえないフリ、そして億劫そうにのそのそ歩いて寝床へ向かう姿…どれをとっても、あまりに人間のようで共感の笑みがこぼれます。

『おやすみ』という飼い主さんの言葉を背に、ハウスへと向かったリンちゃんなのでした♡

この投稿に思わず笑ってしまった人は多いようで「犬のカタチをした人間(笑)」「分かりみがすぎるｗｗ」「はいはい…って感じ」など、多くのコメントが寄せられています。

大好きなおばあちゃんの横で…

おばあちゃんが大好きなリンちゃんの姿もご紹介！この日、おばあちゃんの横にぴったり座りながら、目の前の飼い主さんの様子をうかがうようなリンちゃん…。実はおばあちゃんのおやつのおすそ分けを狙っていたのだとか。

『リンちゃんは食べられないよ』その言葉に「えっ、ウソ～！」と、初耳のような名演技まで披露したそう。ちょっぴり上目遣いでおべっかを使っているような表情は、愛らしくて微笑ましい限り。

そんな中、おばあちゃんがこっそりとおやつを食べ始めます。リンちゃんから見えないようにと、背中を向けたおばあちゃんの優しさにもほっこりしてしまいます。クルクルと感情豊かなリンちゃんにはみんなメロメロですね♡

TikTokアカウント「lindt2222」には、体も顔も…態度も大きい！？リンちゃんの愉快な日々が紹介されていますよ。ぜひ覗いてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「lindt2222」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております