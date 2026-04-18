ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > サッカー・アルビレックス新潟 公式戦では307日ぶりとなるホ&… サッカー・アルビレックス新潟 公式戦では307日ぶりとなるホームで勝ち点３《新潟》 サッカー・アルビレックス新潟 公式戦では307日ぶりとなるホームで勝ち点３《新潟》 2026年4月18日 16時5分 TeNYテレビ新潟ニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。18日、アルビレックス新潟はホームでFC今治と対戦し1対0で勝利。アルビレックス新潟は公式戦では307日ぶりとなるホームでの勝ち点3を獲得しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 新潟アルビレックスBB レギュラーシーズン最後のホームゲームで勝利 「プレーオフを勝ち抜いて1位になりたい」 ホーム開幕戦 高知との一戦はPK決着 アルビレックス新潟 【サッカー】アルビレックス新潟 7日にホーム開幕戦 ホームで9か月ぶり勝利へ《新潟》 関連情報（BiZ PAGE＋） 埼玉, リハビリ, 慰霊祭, 大阪, 鎌倉, 商店街, 生花, 介護, イベント, ネジ