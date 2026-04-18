お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（54）が18日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。かつての恋愛について語った。

大久保はかつての交際相手に手作りの料理を振る舞ったことがあるとし「それこそポテトサラダとかギョーザとか、朝だったらご飯とお味噌汁と」と打ち明けた。

「懐かしいな」としみじみと話すと、MCの「品川庄司」庄司智春は「どのくらいいらっしゃらないんですか、お付き合いしている方は」と直球質問。同じくMCのタレント・藤本美貴も「聞きたいです。最後の恋愛がいつだったか」と尋ねた。

大久保は「あたしの最後がいつだったかを、この健全な朝の料理番組で話さないといけないんですか？」と渋ったものの、「まあ最後というか、お付き合いしてたなって思い出すのは、40代後半ぐらいかもしれない」と回答した。

「40半ば過ぎたぐらいに、ちょっと付き合っていた方がいて」と続け、期間を問われると「どうだろう。気づくと連絡取れなくなったり。気づくと連絡きたりして。そんなのを入れつつだったら2年弱ぐらいかもしれない」と語った。

藤本は「それちゃんと付き合おうって言っているんですか」と心配したが、大久保は「ある程度の年齢を超えたときに、付き合いましょう、はい、みたいなこと言葉のやりとりってなくなってくると。なんとなくぬるっと、ああ付き合ってんだなっていうのが多くなる、大人って」と説明した。

付き合っているか心配になると言われ「不安な時間は発生するよね」と大久保。それでも「それがまた良かったりもするのよ。追い込んだら逃げていくっていう追い込み漁をしたらダメだって教わってきたんです、私は」と力を込めた。

藤本からは「でも追い込まなくても逃げていくじゃないですか」とツッコまれ、「そうだねえ」としみじみ。「でも嫌なのよ、付き合ってるよね、これ、って聞いたときの、顔がピクンって動いたときとか。あれなんか今ちょっと違うこと思ってるな、みたいなさ、そういう顔を見たくないのよ」と思いを明かした。