「コスプレ界の赤い彗星」小倉あずさ、『週プレ』で魅せたキュートなランジェリーグラビア♡

小倉あずさが、4月13日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』17号グラビアに登場！

小倉あずさ ©藤本和典／集英社

【プロフィール】

小倉あずさ（おぐら・あずさ）

2002年11月7日生まれ 福岡県出身

血液型＝A型 身長160cm

趣味＝筋トレ、カラオケ、コスプレ

特技＝フラダンス、ドラム、バドミントン

キャッチコピーは「コスプレ界の赤い彗星」プロコスプレイヤーとグラビアの二刀流で活動中、ガンダムが大好きで、相棒にしたいモビルスーツは「Ξガンダム」

Xのフォロワー数は11万人以上！公式X & Instagram【@oguazu_】

今号の『週プレ』は、絶品ムチムチボディ！天羽希純の表紙＆巻頭グラビアに初のグアムロケに密着したDVD映像は41分！ メリハリ際立つスレンダーボディ・奥村桃夏、人気声優・鷲見友美ジェナが美しすぎるスタイルを大胆披露！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】小倉あずさ写真集「清楚と小悪魔」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 4月13日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】小倉あずさ写真集「清楚と小悪魔」©藤本和典／集英社

＜特集情報＞

四輪ドライバーから大ブーイング「車道のチャリをどうにかしてくれ！」、全7チェーンを徹底調査！地方系「コスパ最強スーパー」戦国時代“その店にしかない魅力”グランプリ！ 日本の石油は枯渇しないが、原油の高騰は終わらない!! などなど・・・

『週刊プレイボーイ』17号は4月13日に発売！