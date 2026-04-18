子育て情報を発信しているみずもとまいさんの漫画「子どもが意地悪になる大人の接し方」が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

小学生の子たちと遊んでいるとき、ゲームに負けたくなくてルール違反をしてしまった5歳の娘。すると1人が「そんなんで社会でやっていけると思ってるの！？」と娘を強く注意して…という内容で、読者からは「ハッとさせられました」「子どもって大人のことをよく見ていますよね」「子どもたちのためにも、大人がしっかりしなくては」などの声が上がっています。

その言葉、どこで覚えた？“大人の口癖”の影響とは

みずもとまいさんは、インスタグラムで作品を発表しています。みずもとまいさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「子どもが意地悪になる大人の接し方」を描いたきっかけを教えてください。

みずもとまいさん「普段からインスタグラムで子育てに関する発信をしています。『こういう育て方をすると、子どもが意地悪になる』という他の方の投稿を見かけて、『そういえば』と、過去に自分が体験したことを思い出しました。

子育てをしていて、子どもは親や周囲の『言葉』をよく聞いているなと感じることが多々あります。このときは、『小学生なのに“社会に出てからやっていけない”なんて、とても大人びた言葉を知っているな』と驚きました。でもよく考えたら、自分の言葉の辞書にないと使えないですし、『あの子も誰かにそう言われたのだろうか』『であれば、子どもたちのドキッとする言動は、周囲の大人のまねなのではないか』と思い、自分の襟を正すつもりで描きました」

Q.この件をきっかけに、お子さんとの接し方で大きく変わったことはありますか。

みずもとまいさん「よりいっそう、自分が使う言葉に気を付けようと思いました。『ごめんで済んだら警察はいらないんだよ』も、『社会でやっていけると思ってるの！？』も、アドバイスではないんですよね。相手を『責める』気持ちの方が大きいのではないでしょうか。感情的に相手を責めたら自分はすっきりするかもしれないけれど、相手に言動を変えてほしいと思ったら、それでは足りないんだと思います。

子育てをしていると、つい子どもの失敗を責めるような言葉を使ってしまうことがありますが、それでは何も変わらない。どういう風に改善するのがよいかを、子どもが再現できるように具体的なアクションにして、丁寧に伝えていこうと改めて決心しました」

Q.「お子さんのキャンバスに残してあげたい言葉」として、特にどのような言葉を意識していますか。

みずもとまいさん「子どもたちを見ていて、『この子のここは本当にすばらしいな、すてきだな』と思うことがあったら、『あなたのこういうところが本当にすてき』『私は大好き』と伝えるようにしています。自分のよいところやすてきなところはなかなか自分では気付けないので、近くで見守れる間にできるだけたくさん伝えていきたいです」

Q.今後、お子さんにはどのような子に成長していってほしいですか。

みずもとまいさん「子育てをしていると、あれもこれもといつの間にかにいろいろな下心がムクムク湧いてきてしまうのですが、『好きなもの・こと・人』をたくさん見つけてほしいです。『得意なこと』は自分の武器になってくれるかもしれませんが、人生を豊かにしてくれるのは『好き』という感情だと思いますし、何かで打ちのめされたときも、その『好き』が支えになってくれると思っています」

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

みずもとまいさん「元々、文章で子育てに関する情報を発信していたのですが、イラストが好きだったこともあり、数年前からインスタグラムで投稿を始めました。自分の体験だけでなく、できるだけ客観的な情報を取り入れて、『これが正解だよ』といった決めつけにならないよう、ゆるい感じで描いていけたらなと思っています」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

みずもとまいさん「『ちょっとためになりつつも、ホッとできるようなメッセージ』を今後も発信できたらと思っています」

Q.漫画「子どもが意地悪になる大人の接し方」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

みずもとまいさん「『分かる』『私も気を付けたい』といった共感のコメントや、皆さんの体験談などを寄せていただきました。中には、『親の言動だけが原因とは限らないのでは？』というコメントもありました。確かに、親がどんなに気を付けていても、子どもの世界が広がれば広がるほど、影響を受ける場所は広がっていくと思うので、その意見も一理あるなと思いました。それを理解したうえで、子どもに『その言葉はやめなさいね』と堂々と注意できるよう、自分自身も使う言葉に気を付けたいですね」