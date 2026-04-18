どうすればいい？ 50代女性上司と30代男性の不倫疑惑 「キスマーク」「お揃いアイテム」に困惑、職場はピリピリムードに

職場の人間関係は複雑なものだが、もし上司同士の不倫を疑ってしまうような場面に遭遇したら、あなたはどうするだろうか。気づかないふりをするか、それとも誰かに相談すべきか、対応に悩む人もいるかもしれない。

ガールズちゃんねるに4月上旬、「上司の不倫」というタイトルで、職場の不穏な空気に戸惑う投稿が書き込まれた。

休日に一緒にいる様子もあり「限りなく黒に近い黒」

トピ主は、職場の人間関係に頭を悩ませている様子だ。

「職場の上司同士が不倫しているのでは？と感じています。キスマークのようなものが見えたり、お揃いのアイテムを持っていたりして、少し気になっています。」

投稿者によれば、疑わしいのは50代と思われる女性上司と、30代で独身の男性上司だという。「休みの日に二人でいるとこを見た人もいる」そうで、投稿者としては「限りなく黒に近い黒」だと推測しているようだ。

問題は、それが単なる色恋沙汰にとどまらず、職場環境に悪影響を及ぼしていることだろう。

「また、最近入ってきた女性社員に対して、男性側が冷たい態度を取っているように見え、（もう一方の上司の影響なのかな…と感じてしまい）職場の雰囲気もあまり良くありません。」

男性上司がほかの女性と話していると、女性上司があからさまに不機嫌になるらしい。上の立場である女性上司の圧も強く、職場の空気はピリピリしているという。トピ主は「こういった場合、気にせず知らないふりをするのが良いのでしょうか。それとも誰かに相談した方がいいのでしょうか」と問いかけた。

「大人なら知らないふり」「面倒事に巻き込まれる」と忠告の嵐

この投稿に対し、他のユーザーからは「関わるべきではない」と釘を刺す意見が殺到した。

「主に関係ないやん」「大人なら知らないふりしなさい」「知らん顔する、関わり合いになったら面倒事に巻き込まれるから」

たしかに、確固たる証拠がない状態で首を突っ込むのはリスクが高すぎる。「憶測で広めてもし勘違いだったらどうするん」「証拠もないのに誰に相談するの？」と、投稿者の前のめりな姿勢を危惧する声も目立つ。

一方で、脇の甘い社内不倫に対する冷ややかな声も多い。

「職場不倫ってバレてないと思ってるの本人達だけだよね」「もう本人達も公開してるもんですね。シフトなら同じ曜日の休み。お揃いの持ち物や服。車に某テーマパークのペアの飾り」

また、現状は傍観しつつも、実害が出た場合には行動すべきという現実的なアドバイスも見られた。

「仕事や職場環境に影響ないならほっとくけど、主の場合はありそうなので私なら報告します。ただし不倫の確証があった場合のみ」「他の社員の評価や業務にマイナスが無いなら無視でいいんじゃね？ 不倫相手のミスを注意したら査定下げられたとかなら潰す」

職場の不倫疑惑は、当人たちが隠しているつもりでも、周囲には意外と伝わってしまうもののようだ。とはいえ、決定的な証拠がない限り、下手に騒ぎ立てると自分自身が“デマを広める厄介な人”として扱われかねない。

「自ら火の粉をかぶりに行かなくても良くない？自分に害がないならスルー一択」というコメントの通り、まずは傍観するのが賢明だろう。もし新入社員への冷遇が悪化するなど、業務に深刻な支障が出るようになれば、その時に改めて事実ベースで上の立場の人や窓口に報告するのが、安全かつ現実的な落としどころではないだろうか。

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