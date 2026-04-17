最大出力77PSのZX-4RRは刺激的な加速だけではなく「モード切替」でビギナーにも優しい懐の深いバイクだった
2026年4月現在、現行モデルとしてラインナップされている400ccの4気筒エンジンモデルはこのカワサキのNinja ZX-4RR/4R SEのみ！ 高性能エンジンの代名詞である4気筒エンジンだけに、Ninja ZX-4RR/4R SEは価格も性能もハイスペックで、ベテラン向けのマシンと思われがち！？ ……実際はそんなことはなくNinja ZX-4RR/4R SEは初心者ライダーが乗っても十分に楽しめるバイクになっている。しかも今なら最大４万円もお得に買えちゃうチャンスだったりするのだ！！
試乗・文：谷田貝 洋暁
写真：関野 温
Ninja ZX-4RRはスゴイッ！……だけどバイク初心者でも乗れちゃう扱いやすさもアリ！！
兎にも角にもこのNinja ZX-4RRというバイクのスゴイところは、最大出力77PS、ラムエア加圧時には80PSというとてつもないパワーを発揮する並列4気筒のエンジンである。この並列4気筒という形式のエンジンは、カワサキにおいては往年の名車Z1からスタートした歴史的なエンジン形式であり、世界を席巻した日本車を代表するエンジン形式である。
そんな高性能な並列4気筒エンジンが、2024年モデルとして久々にカワサキのラインナップに復活したのがNinja ZX-4RR/4R SEというわけである。
さて、そんな鳴り物入りで登場したNinja ZX-4RR。2026年モデルに乗ってみて印象的だったのは、やはり並列4気筒エンジンのフィーリングである。レッドゾーンはなんと16000回転で、最高出力の発生回転域は14500回転という超高回転型のエンジンは、スロットルを開けていくととにかく高回転側の伸びが良く、400ccクラスとは思えないパワーがあって高速走行も楽々。
さらに乗り込んでいくと驚かされるのは、そんなクラスレスな最高出力を持っているにも関わらず、中低回転域のトルクも潤沢で、エンストしにくいうえに発進からの加速もいいところ。80年代から90年代にかけてのバイクブーム時代にも400ccクラスの並列4気筒モデルはあったが、フューエルインジェクションシステムや電子制御スロットルといった近代技術によって作り出される乗り味はもはやあの頃とは全く別だと感じる。当時のような乗りにくさや気難しさは皆無であらゆる場面で扱いやすいと感じられ、しかもそれがやたらと速い。
それにこのNinja ZX-4RRは高出力な一方で数々の電子制御装備のおかげでものすごく乗りやすくなっているとも感じる。電子制御スロットルの搭載によって、スロットルに対するエンジンの過渡特性やトラクションコントロールシステムの介入具合を調整する「ライディングモード」の切り替えができるようになったのだ。いくつかある「ライディングモード」のうち、一番出力特性が穏やかな「レイン」モードを選べば“思った以上に前に進んで怖い”ということがなくなり、ものすごく乗りやすくなる。またこの「レイン」モードでは、その名のとおり雨天時などの滑りやすい路面でのスリップ転倒を防ぐトラクションコントロールシステムの介入が一番大きく設定されており、ウエットコンディションはもちろんドライコンディションでも安心して走ることができる。
バイク免許を取ったばかりでNinja ZX-4RRのエンジンパワーが不安ということであれば、まずはこの安心感のある「レイン」モードで練習。バイクの運転そのものに慣れてちょっと余裕が出てきたら「ロード」や「スポーツ」といったNinja ZX-4RRのスポーツ性能を存分に味わえるモードを試してみる……なんて乗り方をするといいだろう。
400ccモデル史上最強と名高いNinja ZX-4RR。中型クラスにしては決して安価とは言えないが、技量に合わせてエンジン特性を変更することでベテランはもちろん、ビギナーのファーストバイクとしても十分楽しめるバイクになっている。通常、バイクライフは、250ccクラス→400ccクラスと段階的にステップアップしていくのが上達の早道とされている。ただ、このNinja ZX-4RRを相棒にすれば、ライディングモード切り替えによって“初心者の頃は乗りやすく”、“慣れてきたらフルパワーで走り”、いずれは“サーキットで本格的なスポーツ走行を楽しむ”……なんてバイクを乗り換えたかのような段階的なステップアップが可能。
ライディングテクニックの向上に合わせたステップアップを1台のバイクで済ませられてしまうのだから、むしろお買い得な気すらしてくる。少なくとも同じカワサキのスーパースポーツモデルであるNinja ZX-25RとNinja ZX-4RRのどちらかを選ぶかで悩んでいるなら、少々無理してでも400ccクラスのNinja ZX-4RRを選んだほうが絶対に楽しいし、長い間幸せな気分でいられる！……と自信を持って背中を押させていただこう。
“二輪免許取得応援キャンペーン”でNinja ZX-4RRが4万円安く買えちゃう！？
●全長/全幅/全高：1990mm/765mm/1110mm
●シート高：800mm
●排気量：399cc
●重量：189［190］kg
●エンジン：水冷4ストローク並列4気筒DOHC4バルブ
●最大出力：77PS/14500rpm（ラムエア加圧時：80PS/14500rpm）
●最大トルク:39Nm/13000rpm
●トランスミッション：6速マニュアル
●フューエルタンク：15L
●ブレーキ：前=ダブルディスク／後=ディスク
●タイヤ：前=120/70ZR17／後=160/60ZR17
◎仕様カラーリング及び税込価格：Ninja ZX-4RR:121万円／Ninja ZX-4R SE:117万7000円
※［］はSE
カワサキでは現在、新規バイク免許の取得者にカワサキ正規取扱店で使える“新車購入サポートクーポン”をプレゼント中。対象は教習所卒業期間が12月31日までのライダーで、購入時に使えるクーポン有効期限も12月31日まで。応募は、専用HPからパートナースクール（教習所）を選んでエントリーを行う。※エントリー期間は10月末まで
ちなみに普通自動二輪免許もしくは大型自動二輪免許をを取得してNinja ZX-4RR/4R SEをカワサキプラザで買う場合は３万円の“新車購入サポートクーポン”が貰え、さらにエントリー時の年齢が29歳以下なら1万円のサポートをプラス！！ つまり合計４万円の“新車購入サポートクーポン”をゲットできるチャンスなのだ。
シート高800mmのNinja ZX-4RRの足つき性は？
シート高は800mmと低めに設定され、跨り部分もしっかり絞られているため足つき性は他の400ccロードスポーツバイクに比べても良く、身長は172cm、体重75kgのテスター谷田貝 洋暁の場合、両足の踵までべったりついた。上半身はセパレートハンドルのためやや前傾姿勢になるが、決してツラいようなものではなく、十分ツーリングに使えるレベルとなっている。
ちなみに弟分のNinja ZX-25Rに比べて15mmほどシートが高くなっているのは、前後のタイヤサイズが違うのとサスペンションのセッティングが異なるため。筆者の身長レベルでは、両足の踵がべったり付くのは変わらず、この2台に大きな違いは感じられない。つまり250ccクラスのNinja ZX-25Rに乗れるのであればNinja ZX-4RRにも不安なく走らせられる！ってことだ。
Ninja ZX-4RRのディティール
（編集協力：株式会社カワサキモータースジャパン）