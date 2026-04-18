「阪神２−１中日」（１７日、甲子園球場）

虎の「カイリキー」と「カビゴン」こと４、５番コンビが１点の遠い展開を切り裂いた。虎党の語り草となっている伝説の「バックスクリーン３連発」からちょうど４１年のこの日、聖地はポケモンに彩られた。記念すべき夜に“怪力”の４番と“目覚めた”５番によるミラクルが劇的勝利の序章を担った。

再三好機をつくるも本塁が遠く、阪神の先発・村上が初回に失った１点が重くのしかかった。その空気が変わったのが六回だ。先頭・佐藤輝明内野手が放った左中間への飛球は風に流され、左翼・細川と中堅・花田が交錯。捕球できない間に、佐藤輝は気を緩めることなく激走し、一気に三塁を陥れた（記録は三塁打）。

７試合連続安打となった一打は本人も「ラッキーだった」と、まさに“神風”によってもたらされた。細川、花田ともにプレーを続行し、聖地が拍手に包まれると同時に、得点への期待も高まっていく。

ここで、打席に入った大山悠輔内野手は「まずは同点にすることだけを考えて打席に入りました」と、３球目の直球を捉え、しぶとく左前に落とした。「得点を取るだけだったので」と冷静だったが、今季４度目の複数安打を決めた一打はまさに５番の仕事。「しっかり反省して、明日に向けて調整したい」と、表情を引き締めたまま次戦を見据えた。

「ポケモンベースボールフェスタ２０２６」と題された一戦。佐藤輝の「なりたいポケモン」はその名の通り怪力自慢の「カイリキー」。かねて「（カイリキとテルアキで）名前が似ている」と推していたキャラのように、怪力で運んだ飛球がミラクルを生んで好機を演出。大山はよく似ていると言われるという理由で、ひたすら眠る「カビゴン」を選んだが、この絶好機で大山のバットは眠らなかった。

「バックスクリーン３連発」の日に無抵抗では終わるわけにはいかない。４、５番の意地が連敗脱出への突破口を開き、七回の３番・森下による劇的弾につながった。