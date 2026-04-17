女優の宮澤エマが、テレビ東京系主演ドラマ「産まない女はダメですか？ ～DINKsのトツキトオカ」がTVerやLeminoで100万回再生されたことに「感謝の気持ちでいっぱい」と11日に更新したインスタグラムに投稿した。



【写真】主演ドラマが100万回再生！刺激的すぎるドラマが好評

宮澤は「1、2話観て頂けましたか？まだの方はぜひ TVerやLeminoで100万回再生されたと聞いても感覚的に理解できない数字の大きさにびっくりしつつとてもとても素直に感謝の気持ちでいっぱいです Thank you コメントや応援のメッセージ、なかなかハードモードな撮影の日々の励みになっています！ありがとう #うまダメ」とドラマが支持されていることに感激の思いをつづった。



共働きで子供を意識的に作らない・持たないという夫婦が予期せぬ妊娠をきっかけに崩れていく姿を描いた衝撃作。13日に放送された第3話は、宮澤演じる金沢アサが包丁を持って「黙れ！クソババア！」と母親と対峙する衝撃のシーンで終わった。宮澤の祖父は首相や外相などを歴任した故宮沢喜一氏。



（よろず～ニュース編集部）