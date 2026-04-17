M-1準優勝芸人、家賃2万7500円で“同期の実家”に10年居候。40歳独身のリアル低所得事情

4月16日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、新企画「卑屈自慢グランプリ」が放送された。

番組初登場となる渡辺銀次（ドンデコルテ）は、『M-1グランプリ2025』で準優勝を果たした実力派。「40歳独身、国も認める低所得」という強烈なキラーフレーズで注目を集めた。

そんな“卑屈の塊”こと渡辺が語った、悲しい私生活とは…。

【映像】M-1準優勝のドンデコルテ渡辺が語った“リアル低所得事情”

「卑屈自慢グランプリ」は、盛山晋太郎（見取り図）率いる「チーム盛山」と、久保田かずのぶ（とろサーモン）率いる「チーム久保田」による対抗戦。各チーム1人ずつ観客に卑屈なエピソードを披露し、より多くのポイントを獲得したチームが勝利だ。

勝利チームには最大2万円の賞金が贈られるとあって、全員やる気満々。中でも渡辺は、「圧倒的に貧しいですから、私がこの中で！」と自信を漲らせる。

いざステージに立った渡辺は「40歳、独身。国も認める低所得なんですよ…」と、哀愁漂う自己紹介。深刻な面持ちで「リアルな話をさせていただきたい」と切り出すと、「私は同期の実家に、2万7500円で住まわせていただいております」と語った。

渡辺は現在、同期の益田康平（カゲヤマ）の実家に居候中。さらに「もっとも悲劇的なのが、2万7500円の家に10年間パラサイトしてきたこの異常性を、私が正確に認知できる」と自らを分析。自身の置かれた状況がどれほど“ヤバイこと”かを自覚しているという。

また、周囲から「じゃあ働けよ」「じゃあたくさん稼げばいいじゃない」と指摘されても、「それもできない」と打ち明ける渡辺。一方で、「『いいじゃねえか』『働かなくていいだろ』という図々しさもない」と話す。

渡辺はこのエピソードの本質を単なる金欠ではなく、「人が持っている大事さを私は持っていない」ことだとし、「かわいそうですよね…私って」と観客に訴えかけた。

渡辺の卑屈自慢に、味方のチーム盛山はもちろん、ライバルであるチーム久保田の面々も唸る。「いいトーン」「表情上手い」「構成もよかった」といった絶賛の声で盛り上がった。