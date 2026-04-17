　4月17日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2970銘柄。東証終値比で上昇は1812銘柄、下落は1087銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが195銘柄、値下がりは26銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は360円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8366>　滋賀銀　　　　　 2269.9　+213.9（ +10.4%）
2位 <8918>　ランド　　　　　　　9.9　　+0.9（ +10.0%）
3位 <7271>　安永　　　　　　　 1200　　+103（　+9.4%）
4位 <5341>　アサヒエイト　　　　325　　 +13（　+4.2%）
5位 <3823>　ＷＨＤＣ　　　　　 56.7　　+1.7（　+3.1%）
6位 <3625>　テックファム　　　650.8　 +17.8（　+2.8%）
7位 <6018>　阪神燃　　　　　　 5208　　+138（　+2.7%）
8位 <3441>　山王　　　　　　　 2229　　 +52（　+2.4%）
9位 <2930>　北の達人　　　　　　134　　　+3（　+2.3%）
10位 <4811>　ドリムアーツ　　　810.1　 +18.1（　+2.3%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6481>　ＴＨＫ　　　　　　 4700　　-912（ -16.3%）
2位 <6157>　日進工具　　　　　　700　　-126（ -15.3%）
3位 <6029>　アトラＧ　　　　　　158　　 -16（　-9.2%）
4位 <1662>　石油資源　　　　　 2240　　-108（　-4.6%）
5位 <4929>　アジュバン　　　　　743　　 -34（　-4.4%）
6位 <469A>　フィットクル　　 1762.1　 -78.9（　-4.3%）
7位 <6914>　オプテクスＧ　　 2887.7　-102.3（　-3.4%）
8位 <4243>　ニックス　　　　　　872　　 -24（　-2.7%）
9位 <7603>　ジーイエット　　　109.1　　-2.9（　-2.6%）
10位 <3664>　ＷＩＺＥ　　　　　　 39　　　-1（　-2.5%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2768>　双日　　　　　　 6173.9　 +82.9（　+1.4%）
2位 <6841>　横河電　　　　　　 5482　　 +68（　+1.3%）
3位 <4061>　デンカ　　　　　 3722.5　 +42.5（　+1.2%）
4位 <6367>　ダイキン　　　　21529.5　+214.5（　+1.0%）
5位 <5706>　三井金属　　　　　36867　　+367（　+1.0%）
6位 <3382>　セブン＆アイ　　　 2075　 +20.5（　+1.0%）
7位 <2914>　ＪＴ　　　　　　 5854.9　 +54.9（　+0.9%）
8位 <5711>　三菱マ　　　　　 5577.9　 +49.9（　+0.9%）
9位 <4755>　楽天グループ　　　841.9　　+7.3（　+0.9%）
10位 <4307>　野村総研　　　　 4928.1　 +42.1（　+0.9%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1365　 -10.0（　-0.7%）
2位 <7272>　ヤマハ発　　　　 1134.1　　-7.4（　-0.6%）
3位 <4523>　エーザイ　　　　 4865.2　 -25.8（　-0.5%）
4位 <6963>　ローム　　　　　 3697.3　 -15.7（　-0.4%）
5位 <8253>　クレセゾン　　　 4320.6　 -16.4（　-0.4%）
6位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3970　　 -15（　-0.4%）
7位 <9022>　ＪＲ東海　　　　 4180.1　 -14.9（　-0.4%）
8位 <8308>　りそなＨＤ　　　 1959.4　　-6.6（　-0.3%）
9位 <6113>　アマダ　　　　　 2421.7　　-7.3（　-0.3%）
10位 <6103>　オークマ　　　　 4300.5　　-9.5（　-0.2%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース