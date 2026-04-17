[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1812銘柄・下落1087銘柄（東証終値比）
4月17日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2970銘柄。東証終値比で上昇は1812銘柄、下落は1087銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが195銘柄、値下がりは26銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は360円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8366> 滋賀銀 2269.9 +213.9（ +10.4%）
2位 <8918> ランド 9.9 +0.9（ +10.0%）
3位 <7271> 安永 1200 +103（ +9.4%）
4位 <5341> アサヒエイト 325 +13（ +4.2%）
5位 <3823> ＷＨＤＣ 56.7 +1.7（ +3.1%）
6位 <3625> テックファム 650.8 +17.8（ +2.8%）
7位 <6018> 阪神燃 5208 +138（ +2.7%）
8位 <3441> 山王 2229 +52（ +2.4%）
9位 <2930> 北の達人 134 +3（ +2.3%）
10位 <4811> ドリムアーツ 810.1 +18.1（ +2.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6481> ＴＨＫ 4700 -912（ -16.3%）
2位 <6157> 日進工具 700 -126（ -15.3%）
3位 <6029> アトラＧ 158 -16（ -9.2%）
4位 <1662> 石油資源 2240 -108（ -4.6%）
5位 <4929> アジュバン 743 -34（ -4.4%）
6位 <469A> フィットクル 1762.1 -78.9（ -4.3%）
7位 <6914> オプテクスＧ 2887.7 -102.3（ -3.4%）
8位 <4243> ニックス 872 -24（ -2.7%）
9位 <7603> ジーイエット 109.1 -2.9（ -2.6%）
10位 <3664> ＷＩＺＥ 39 -1（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2768> 双日 6173.9 +82.9（ +1.4%）
2位 <6841> 横河電 5482 +68（ +1.3%）
3位 <4061> デンカ 3722.5 +42.5（ +1.2%）
4位 <6367> ダイキン 21529.5 +214.5（ +1.0%）
5位 <5706> 三井金属 36867 +367（ +1.0%）
6位 <3382> セブン＆アイ 2075 +20.5（ +1.0%）
7位 <2914> ＪＴ 5854.9 +54.9（ +0.9%）
8位 <5711> 三菱マ 5577.9 +49.9（ +0.9%）
9位 <4755> 楽天グループ 841.9 +7.3（ +0.9%）
10位 <4307> 野村総研 4928.1 +42.1（ +0.9%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1365 -10.0（ -0.7%）
2位 <7272> ヤマハ発 1134.1 -7.4（ -0.6%）
3位 <4523> エーザイ 4865.2 -25.8（ -0.5%）
4位 <6963> ローム 3697.3 -15.7（ -0.4%）
5位 <8253> クレセゾン 4320.6 -16.4（ -0.4%）
6位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3970 -15（ -0.4%）
7位 <9022> ＪＲ東海 4180.1 -14.9（ -0.4%）
8位 <8308> りそなＨＤ 1959.4 -6.6（ -0.3%）
9位 <6113> アマダ 2421.7 -7.3（ -0.3%）
10位 <6103> オークマ 4300.5 -9.5（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8366> 滋賀銀 2269.9 +213.9（ +10.4%）
2位 <8918> ランド 9.9 +0.9（ +10.0%）
3位 <7271> 安永 1200 +103（ +9.4%）
4位 <5341> アサヒエイト 325 +13（ +4.2%）
5位 <3823> ＷＨＤＣ 56.7 +1.7（ +3.1%）
6位 <3625> テックファム 650.8 +17.8（ +2.8%）
7位 <6018> 阪神燃 5208 +138（ +2.7%）
8位 <3441> 山王 2229 +52（ +2.4%）
9位 <2930> 北の達人 134 +3（ +2.3%）
10位 <4811> ドリムアーツ 810.1 +18.1（ +2.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6481> ＴＨＫ 4700 -912（ -16.3%）
2位 <6157> 日進工具 700 -126（ -15.3%）
3位 <6029> アトラＧ 158 -16（ -9.2%）
4位 <1662> 石油資源 2240 -108（ -4.6%）
5位 <4929> アジュバン 743 -34（ -4.4%）
6位 <469A> フィットクル 1762.1 -78.9（ -4.3%）
7位 <6914> オプテクスＧ 2887.7 -102.3（ -3.4%）
8位 <4243> ニックス 872 -24（ -2.7%）
9位 <7603> ジーイエット 109.1 -2.9（ -2.6%）
10位 <3664> ＷＩＺＥ 39 -1（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2768> 双日 6173.9 +82.9（ +1.4%）
2位 <6841> 横河電 5482 +68（ +1.3%）
3位 <4061> デンカ 3722.5 +42.5（ +1.2%）
4位 <6367> ダイキン 21529.5 +214.5（ +1.0%）
5位 <5706> 三井金属 36867 +367（ +1.0%）
6位 <3382> セブン＆アイ 2075 +20.5（ +1.0%）
7位 <2914> ＪＴ 5854.9 +54.9（ +0.9%）
8位 <5711> 三菱マ 5577.9 +49.9（ +0.9%）
9位 <4755> 楽天グループ 841.9 +7.3（ +0.9%）
10位 <4307> 野村総研 4928.1 +42.1（ +0.9%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1365 -10.0（ -0.7%）
2位 <7272> ヤマハ発 1134.1 -7.4（ -0.6%）
3位 <4523> エーザイ 4865.2 -25.8（ -0.5%）
4位 <6963> ローム 3697.3 -15.7（ -0.4%）
5位 <8253> クレセゾン 4320.6 -16.4（ -0.4%）
6位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3970 -15（ -0.4%）
7位 <9022> ＪＲ東海 4180.1 -14.9（ -0.4%）
8位 <8308> りそなＨＤ 1959.4 -6.6（ -0.3%）
9位 <6113> アマダ 2421.7 -7.3（ -0.3%）
10位 <6103> オークマ 4300.5 -9.5（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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