“りくりゅう”三浦＆木原、現役引退を発表。「悔いはありません」「新しいことに2人で挑戦していきます」
ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来選手は4月16日、自身のInstagramを更新。“りくりゅう”として親しまれているペアの木原龍一選手と共に今シーズンをもって現役を引退することを発表しました。
【写真】三浦璃来・木原龍一が現役引退を発表
金メダルを手に満面の笑みでポーズを取る記念ショットと、コーチと3人で笑顔を見せる姿です。五輪の際のすてきな思い出写真となっています。
コメントでは「りくちゃん引退なの！お疲れ様」「お疲れ様でした、素晴らしい時間をありがとうございました」「とっても寂しいけれど、でもでもありがとうの気持ちでいっぱいです」「たくさんの感動をありがとう！」「今でも泣けます」「お疲れ様でした！次のステージにも期待しています」などの声が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】三浦璃来・木原龍一が現役引退を発表
「お疲れ様でした」三浦選手は「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。私たち『りくりゅう』は、たくさんの方々に支えていただきながら競技活動を続けてくることができました」とつづり、写真を2枚載せています。
コメントでは「りくちゃん引退なの！お疲れ様」「お疲れ様でした、素晴らしい時間をありがとうございました」「とっても寂しいけれど、でもでもありがとうの気持ちでいっぱいです」「たくさんの感動をありがとう！」「今でも泣けます」「お疲れ様でした！次のステージにも期待しています」などの声が寄せられています。
「新しいことに2人で挑戦していきます」また投稿では「競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です。これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます」ともつづっています。今後の活動にも注目したいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)