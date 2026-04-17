【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 共通する2文字を考えてみよう。ヒントは「森の光景」
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は試験前の緊張感漂う場面から、森の中の穏やかな景色まで、情景の異なる3つの言葉を集めました。頭の中にある語彙の引き出しを一つひとつ丁寧に開けながら、それらをつなぐ共通の音を探し出してみてください。
か□□ん
よ□□じ
□□れび
ヒント：試験対策のために解く問題、欧米の文字やカタカナ言葉の俗称、そして樹木の枝葉の隙間から漏れてくる日光を思い出してみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「こも」を入れると、次のようになります。
かこもん（過去問）
よこもじ（横文字）
こもれび（木漏れ日）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、学習の場で見かける実用的な言葉、言語の表記に関する表現、そして自然の美しさを描く情緒的な言葉をそろえました。文脈の全く異なる単語同士が、同じ響きを共有している点に着目すると、日本語の語彙が持つ多様な表情が見えてくるはずです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は試験前の緊張感漂う場面から、森の中の穏やかな景色まで、情景の異なる3つの言葉を集めました。頭の中にある語彙の引き出しを一つひとつ丁寧に開けながら、それらをつなぐ共通の音を探し出してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
か□□ん
よ□□じ
□□れび
ヒント：試験対策のために解く問題、欧米の文字やカタカナ言葉の俗称、そして樹木の枝葉の隙間から漏れてくる日光を思い出してみてください。
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正解：こも正解は「こも」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こも」を入れると、次のようになります。
かこもん（過去問）
よこもじ（横文字）
こもれび（木漏れ日）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、学習の場で見かける実用的な言葉、言語の表記に関する表現、そして自然の美しさを描く情緒的な言葉をそろえました。文脈の全く異なる単語同士が、同じ響きを共有している点に着目すると、日本語の語彙が持つ多様な表情が見えてくるはずです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)