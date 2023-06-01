「師範の資格のある生け花が趣味です。気分をリフレッシュできるため仕事の質向上にもつながります」と話すエステーの河野紗和さん＝東京都新宿区

外出先での使用を想定したエステーの女性向けのミストスプレー「消臭力 トイレ用 携帯タイプ」が人気だ。2024年9月に愛称やデザインを刷新したのを契機に販売に弾みがついた。リニューアルを担当した河野紗和（こうの・さわ）さんにヒットのヒントを聞いた。（共同通信＝出井隆裕記者）

「従来の消臭芳香剤の古くさいイメージを脱却し、積極的に使いたくなる外観と香りで、持っているだけで気分の上がる『ポーチの一軍』にするという目標を掲げました」

エアゾール式と違って大きな音がしないため使用が周囲に気づかれにくい。「とりわけ職場のトイレは混む場合が多く、同僚が次に待っていると気まずいです。こっそり臭いを消して何もなかったことにできます」

刷新では愛称を「トイレのフレグランスミストCOSOTTO（コソット）」に改めた。包装や本体にサンリオの人気キャラクター、クロミやマイメロディを起用。「新発売時からの愛称は『気くばり女子のトイレミスト』でした。女性の意識の変化で『気配り』が時流に合わなくなったため見せ方を変えました」

実勢価格は437円前後。エアリーサボンの香りとフレアフルールの香りの2種類がある。刷新後の1年間の出荷数は前年比で約3倍に達した。

「消費者の購入理由は基本機能よりも『かわいい』が先にきています。まず好きと思え、その上で生活に役だったのが好調の要因だと考えています」。河野さんは東京都出身、35歳。